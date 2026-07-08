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巴威周五恐以大型強颱侵台 吳德榮：有登陸機率 嚴防破壞性強風致災雨

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巴威周五恐以大型強颱侵台 吳德榮：有登陸機率 嚴防破壞性強風致災雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱巴威朝西北西前進，9日凌晨2時逐漸轉向西北進行，11日中心通過台灣東北部近海、進入北部海面，11日午夜再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍（紅框）縮小，但仍包括宮古島及半個台灣。圖／取自中央氣象署網站
強颱巴威朝西北西前進，9日凌晨2時逐漸轉向西北進行，11日中心通過台灣東北部近海、進入北部海面，11日午夜再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍（紅框）縮小，但仍包括宮古島及半個台灣。圖／取自中央氣象署網站

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威持續朝西北西前進，預期明天凌晨2時逐漸轉向西北進行，周六中心通過台灣東北部近海，進入北部海面。周六午夜再登陸浙江、福建交界處。

路徑不確定性範圍縮小，但吳德榮表示，仍包括宮古島及半個台灣。其強度在接近台灣前仍維持大型強颱，周六起因台灣地形破壞，強度才逐漸減弱。

他說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖顯示，強颱巴威的系集平均路徑比中央氣象署路徑潛勢預測圖的路徑稍偏南，中心擦過台灣北部海面或接觸北端陸地（類似賀伯、楊希）機率皆存在，北偏通過宮古島（類似溫妮）或南偏登陸東部（類似泰利）機率亦不能排除，不同的路徑，帶來不同的風雨威脅，但皆不可小覷，需密切觀察中央氣象署及模式的調整，來者不善，應加緊做好防颱準備。

近期天氣趨勢，吳德榮說，今、明兩天太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。今明熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右。今天北部24至37度、中部24至38度、南部23至38度、東部23至37度。

周五、周六受巴威颱風侵襲，吳德榮表示，周五各地風雨愈晚愈大，周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨，周六晚起本島風雨漸減小。周日至下周五巴威颱風已遠離，但偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱巴威朝西北西前進，9日凌晨2時逐漸轉向西北進行，11日中心通過台灣東北部近海、進入北部海面，11日午夜再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍（紅框）縮小，但仍包括宮古島及半個台灣。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，強颱巴威的系集平均路徑稍偏南，中心擦過台灣北部海面或接觸北端陸地機率仍存在，北偏通過宮古島或南偏登陸東部之機率亦不能排除。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱巴威朝西北西前進，9日凌晨2時逐漸轉向西北進行，11日中心通過台灣東北部近海、進入北部海面，11日午夜再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍（紅框）縮小，但仍包括宮古島及半個台灣。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，強颱巴威的系集平均路徑稍偏南，中心擦過台灣北部海面或接觸北端陸地機率仍存在，北偏通過宮古島或南偏登陸東部之機率亦不能排除。圖／取自「洩天機教室」專欄

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