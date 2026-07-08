國1鐵片爆胎案27車受害 高公局：多次巡查加強路面清掃 已無再發現

近日國道1號湖口到竹北路段南下車道，傳出有車輛因輪胎扎到鐵片爆胎，對此，高速公路局表示，警方已調閱錄影資料追查肇事車輛中，高公局交控中心亦會持續加強監視路面狀況，遇有散落物立即派遣事故班前去清掃排除。

國道1號湖口至竹北路段，傳出6月26日至28日接連發生金屬散落物刺穿車輛輪胎事故。國道公路警察局第二公路警察大隊已受理27件報案，警方全力追查金屬散落物來源及相關車輛，同步訪查周邊廢五金回收場所，積極追查金屬散落物來源及涉案車輛，並呼籲受害駕駛及掌握線索的民眾協助提供相關證據。

高公局表示，於接獲散落物通報時，即會派遣事故處理人員前往搜索及排除。本案於6月27日上午10時13分接獲用路人通報，國1南下89.6公里處有鐵件散落物，即指派事故班前往處理，並於當天上午10時28分排除，後續於當日上午則無再於湖口到竹北路段接獲相關散落物通報案件。

高公局表示，另針對後續新聞報導多輛車輛於國1湖口到新竹間，有多車受鐵件刺穿輪胎情形，高公局亦再於6月29日派遣事故班人員8次沿線巡查，並搭配CCTV搜尋路面異狀及加強路面清掃，已無再發現相關鐵件情形。