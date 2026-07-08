巴威昨深夜迎第3次巔峰 他籲審慎因應30年首見大物西北颱

巴威颱風目前仍是強烈颱風，根據中央氣象署資料，強颱巴威今天凌晨2時的中心位置已經來到台灣的東南東方1610公里海面上，以每小時23公里速度，向西進行。

從7月5日傍晚開始，巴威歷經接近48小時的眼牆置換，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，期間經歷了風切及乾空氣影響，置換時間也被拉長、沒那麼穩定，昨晚開始眼牆對流已再次爆發，迎接第3次巔峰。

「觀氣象看天氣」表示，從文獻上來看，雖然目前環境風切較大，但大環流的颱風相比小環流颱風，本身結構較穩固、內部旋轉力強，加上下風處對流旺盛、次環流強勁，通常能有效抵銷風切造成的渦旋傾斜，維持結構完整，但當進行眼牆置換時，是否造成什麼樣的影響，仍然還未有定論。

不過，「觀氣象看天氣」表示，重點是從昨晚9時，衛星掃出來的風場光是7級風以上範圍（紅色區域），單一個象限半徑就達到五六百公里（紫色區為10級風以上區域，也有200公里以上），十分驚人。氣象署目前官方給予的是350公里，但由於我氣象署為10分鐘平均風速計算，因此有自己的換算方式，實際狀況還是要交由官方來判定。務必做好防颱準備，要以審慎的態度，來看待這個20至30年內沒有出現過的大物西北颱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。