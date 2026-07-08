桃機上半年運量破疫前紀錄 全年估破5千萬人次

桃園機場去年客運量達四七八○萬人次，桃園機場副總經理余崇立指出，桃機今年上半年旅運量逾二五七八萬人次，相較疫前同期二四三二萬人，成長百分之六，預估今年旅運量逾五千萬人次，創下桃機歷史新高，超越疫前高點四八○○萬人次。

余崇立表示，桃機今年第一季運量成長異常良好，推估是受惠國籍航空新機隊、新航線，且國人對出國接受度仍高，雖然機票沒降價，但出國意願維持在高點，另外，台灣人還是喜歡前往東北亞旅遊，日韓匯率低等因素。

不過第二季雖也有成長，但對比第一季的運量，成長略下降。余崇立坦言，受到國際燃油增加、荷姆茲海峽關閉，導致東南亞供油短缺影響，過去航空公司會飛到東南亞加油，但因供油短缺，導致欲增班的日本航線、東南亞航線均暫緩。

余崇立表示，今年暑假旅運高峰期間，預估七、八月航班起降合計約四點六萬架次，平均每日逾七五○架次，超越疫情前、二○一九年同期水準，建議旅客提前三小時抵達機場。

隨著時序入夏，不少民眾出國時會攜帶手持式電風扇。余崇立提醒，含有鋰電池的手持式電風扇要隨身攜帶，禁止托運，行動電源以兩顆為限且隨身攜帶，飛行中不得使用及充電，傳統打火機每人限帶一枚，禁止托運，防風及藍焰打火機則禁止攜帶。