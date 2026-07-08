西醫基層門診 8月起降至22天

西醫基層合理門診診察費新制八月一日實施，每月看診日數由廿五日降為廿二日，第一段合理門診量由每天三十人次提高至三十五人次。民眾憂心愈來愈多診所假日休診，民間監督健保聯盟提醒，若診所於假日休診，造成民眾就醫不便，政府應立即檢討，擬定配套，達到「醫事人員不過勞，民眾就醫不受影響」政策目標。

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，全國西醫基層診所約一萬二千多家，一萬八千多名醫師，周六開診率百分之八十，周日開診率為百分之廿，部分小兒科及耳鼻喉科診所周日開診率為百分之廿八，將於假日、連續假日及春節等特殊時段，視民眾就醫需求及急症分流，彈性調整服務量能。

為鼓勵基層院所於假日開診，政府於一一五年總額協商時，編列五億多元「促進醫療服務診療項目支付平衡」預算，保障醫事人員合理工作量能，以利推動分級醫療、改善假日急診壅塞困境，維護民眾假日就醫權益。

陳相國表示，將持續強化醫院與基層診所合作，例如雙向合作轉診、急性後期及慢性病穩定個案下轉追蹤機制及「假日輕急症中心」設立。

至於合理門診量制度，健保署針對基層診所每月看診天數及每日看診人數訂定給付標準。陳相國表示，新制上路後，醫師可在周六或周日休假，進行教育訓練、進修，避免過勞。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，健保實施假日開診加成給付及點值保障機制，但應持續監測，特別是醫療資源不足地區，醫師若於假日休診，確實造成民眾就醫不便。