健康你我他／中風及時治療加復健 半年恢復如常人

9年前除夕前三天的夜晚，大哥跟大嫂將早餐店打烊後，大哥回到家說最近有點頭痛，就去洗澡睡覺休息，大嫂沒多想只覺得可能天氣冷的關係。待大嫂晚餐做好了，叫大哥起床吃飯，卻發現大哥走出來人是歪的，立刻過去扶他坐下問：「你是怎麼啦？」大哥愈說愈不清楚，嘴巴愈來愈歪，感覺不對勁，趕快通知我，我說「快叫119」！

大嫂打了119說要送高雄長庚，救護員判斷說應該是中風，送最近的醫院就好，不要耽擱黃金治療期，便果斷配合立即送往國軍高雄總醫院急診。

看到大哥在床上，大嫂在旁不知所措，醫護人員正在做各項檢查與急救，整個團隊認真迅速，等醫師出來說明，一堆什麼數值我們都沒聽到，只聽到是右側中風，要安排住進加護病房ICU，大嫂快無力了，說接下來怎麼辦？我先騎車帶大嫂回家休息，凌晨冷冽的風吹著無語的我們。

大嫂每天收店後再去醫院看大哥，住了ICU一個月後，才終於轉入普通病房。我們請了全天看護，大嫂每天煮牛、豬、雞及蔬菜搭配的精力湯，增加大哥的營養補充體力，大哥積極復健，針灸加語言治療，很快地出院，半年後，我還陪他搭捷運在高雄走走、看看風景，現在他的外表看來跟常人一樣，每天從家裡坐捷運到早餐店幫忙呢。