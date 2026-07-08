忽略深層靜脈阻塞 他像背沙袋生活

「我以為只是工作太累。」年近50歲的林先生站在診間時，最明顯的不是腿，而是滿臉疲憊。他從事需久站的工作，多年前因靜脈曲張接受過表淺靜脈局部抽除手術，原以為問題已經解決，沒想到幾年後，左腳開始像灌了鉛一樣，愈來愈沉也愈腫。

一開始是下班後腳脹脹的，後來逐漸演變成「站沒多久就受不了」。小腿像被橡皮筋死死勒住，整條腿又硬又緊，甚至連蹲下都變得困難。更奇怪的是，他的肩頸痠痛也始終治不好，按摩、復健、貼藥布都試過，卻怎麼也鬆不開。「整個人像被綁住一樣。」

有一次到廟裡拜拜時，旁邊一位阿姨突然盯著他的腳說：「少年ㄟ，你這隻腳怎麼黑成這樣？要趕快去看醫師啦！」他低頭一看，才發現原本只是暗沉的小腿，竟已慢慢變成大片咖啡黑色，連腳踝周圍都像被墨水染過般。那是長期靜脈高壓造成的「鬱血性皮膚變化」。

進一步接受血管內超音波（IVUS）檢查後發現，問題不只是表面的靜脈曲張，而是更深層的「髂靜脈阻塞」。由於骨盆深處的髂靜脈長期狹窄，血液無法順利回流，下肢便像長年塞車的高速公路，壓力不斷堆積，最後導致腿部慢性腫脹、皮膚發黑，甚至影響整體循環與肌肉狀態。

其實靜脈曲張嚴重時，整條腿會像泡在高壓水桶裡，長期下來，組織缺氧、慢性發炎、筋膜壓力升高，病人除了腳痛腳脹外，還可能出現全身性的疲勞與緊繃感。林先生檢查確認為髂靜脈嚴重狹窄，後續安排髂靜脈支架手術，並合併靜脈曲張治療。

術後林先生腫脹的左腳開始消風，腳踝線條重新浮現，發黑緊繃的皮膚逐漸變淡，久站時「快爆開」的不適感慢慢消失，連多年的肩頸痠痛與全身緊繃感也改善了。「以前整個人像背著沙袋在生活，現在突然輕掉了。」他說。

慢性靜脈疾病常被低估。許多人以為腳腫只是水腫、老化或太累，卻忽略背後可能存在深層靜脈阻塞。尤其若出現單側腿腫、皮膚變黑、反覆癢疹、傷口不易癒合，站不久、蹲不下，就必須提高警覺。