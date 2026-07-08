巴威來襲 分科測驗首度因颱風延期

聯合報／ 記者柯美儀孟嘉美／連線報導
強颱巴威持續逼近，預計周末影響台灣，適逢分科測驗登場，招聯會已確認延後辦理，延期日將於今天上午九時對外公布。聯合報系資料照
強颱巴威持續逼近，預計周末影響台灣，適逢分科測驗登場，招聯會已確認延後辦理，延期日將於今天上午九時對外公布。聯合報系資料照

強颱巴威即將來襲，中央氣象署預估，周五至周六是颱風最接近台灣時刻，嘉義以北皆有機會被七級暴風半徑籠罩。由於周末適逢分科測驗登場，教育部長鄭英耀表示，招聯會已確認延後辦理，不過，究竟是改至下周一、二或下周二、三舉行，將於今天由大學招聯會與大考中心正式對外公布。

這也是分科測驗制度實施以來，首度因颱風延期舉行的紀錄。

不過分科測驗雖然確定延期，延到何時卻仍未公布，讓考生與家長備受煎熬。不少考生直言，心情難免受到影響，不過也只能按照既有的步調讀書，希望「早考早超生」；家長則認為，理解招聯會及大考中心評估延期有其困難，但仍希望更早公布確切日期，讓考生和家長心裡有個底，免得影響備考心情。

一一五學年分科測驗報考人數共三萬九二一三人，將在全台廿八個考區、卅九個分區，共一一八一個試場舉行。

中央氣象署表示，颱風預估路徑以通過台灣東北方近海，往西北方的台灣北部海面機率最高，尤其台中以北的山區降雨最明顯，最快明天發海陸警，周五暴風圈觸陸。

根據中央氣象署最新「一二○小時颱風暴風侵襲機率」圖，截至昨天晚間八時，基隆市、台北市、宜蘭縣都已達到百分之九十八，顯示北部地區將首當其衝，新北市、桃園市也都有百分之九十七，新竹縣市、花蓮縣達百分之九十三，連江縣也有百分之九十一。

隨著巴威颱風逼近，可能與分科測驗撞期，令不少考生家長焦慮。鄭英耀昨上午出席一一五年度全國教育局（處）長會議表示，大學招聯會原訂今天才召開的應變會議，提前至昨天下午舉行。

會後雖然招聯會確認分科測驗延期辦理，至於是延後到下周一、二或下周二、三舉行，招聯會表示，由於各項日程調整牽一髮動全身，包含後續招生日程都可能調整，需要進一步的統整，最快今天上午九時對外宣布。

由於分科測驗延期，還牽涉到登記分發、放榜時間是否也要延後。教育部主秘林伯樵表示，今天下午二時招聯會、大考中心將召開應變會議，確認大學分發入學登記分發、放榜時間等考試相關配置。

回顧過往，二○二一年因新冠疫情影響，分科測驗的前身、指考曾首度延期；二○○四年敏督利颱風造成中南部水災，部分災區考生受影響，最後約兩百多人以補考方式因應。

鄭英耀 嘉義 大考中心 分科測驗 巴威

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