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關節炎老藥恐爆肝 長庚揪「過敏關鍵基因」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
長庚破解關節炎藥物引起過敏重要基因。圖／長庚醫院提供
長庚破解關節炎藥物引起過敏重要基因。圖／長庚醫院提供

使用超過半世紀、治療類風濕性關節炎僵直性脊椎炎的常用老藥「撒樂腸溶錠」（Sulfasalazine），雖療效穩定、價格低廉，卻可能引發致命藥物過敏，造成全身皮膚壞死、猛爆性肝炎，甚至留下失明後遺症。

林口長庚醫院皮膚科團隊完成跨國研究，首度找出與此藥物嚴重過敏高度相關的4種HLA-B基因型，並釐清致病機轉，建議患者用藥前先接受基因檢測，以降低嚴重藥害風險。這項研究由林口長庚醫院攜手台灣、中國大陸、日本、泰國及馬來西亞研究團隊共同完成，成果刊登於今年6月國際過敏與免疫權威期刊「Journal of Allergy and Clinical Immunology」。

林口長庚醫院皮膚免疫科藥物過敏中心主任陳俊賓說，撒樂腸溶錠是治療類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎及發炎性腸道疾病的重要第一線疾病修飾藥物。雖然多數患者都能安全使用，但少數人可能發生延遲性藥物過敏。

病患常在服藥數天至數周後出現發燒、全身紅疹、搔癢或黃疸，嚴重恐演變為藥物反應合併嗜伊紅性白血球增多症候群（DRESS）、史蒂芬強生症候群（SJS）及毒性表皮壞死溶解症（TEN），死亡率高，倖存者可能留下角膜受損、視力下降等後遺症。

林口長庚醫院副院長賴伯亮表示，研究團隊整合亞洲五國病例，找出HLA-B39:01、HLA-B13:01、HLA-B38:02及HLA-B15:02四種高風險基因型。研究顯示，只要帶有其中任一基因，服藥後發生嚴重藥物過敏的風險提高13.9倍，在台灣及華人族群合併篩檢敏感度約達85%，具有高度臨床預測價值。

陳俊賓指出，雖然此類嚴重藥物過敏發生率僅約0.4%，但一旦發生恐危及生命。若能在用藥前先完成基因檢測，辨識高風險族群並改用其他藥物，可望大幅降低嚴重藥害。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，長庚團隊近年已陸續找出抗癲癇藥、痛風藥及部分抗生素等多種藥物的過敏基因，並推動臨床基因篩檢。關節炎老藥的研究完成後，未來可望建立「先檢測、再用藥」的精準醫療模式，提升用藥安全。

關節炎 僵直性脊椎炎 類風濕性關節炎

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