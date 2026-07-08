健康主題館／醫揭過敏進行曲 濕疹→鼻炎→氣喘 把握早期預防時機

「異位性皮膚炎未必只是皮膚問題，更可能是過敏疾病的起點。」台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長歐良修表示，臨床上常見幼兒先出現異位性皮膚炎，之後陸續發展成食物過敏、過敏性鼻炎，甚至氣喘，醫學上稱為「過敏進行曲」。

7月8日是「世界過敏性疾病日」，台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會指出，根據分析逾200萬名兒童的大型世代研究，台灣兒童過敏問題相當普遍，過敏性鼻炎盛行率近5成，氣喘約2至3成，異位性皮膚炎也超過1成，顯示過敏疾病成為台灣兒童最常見的慢性疾病之一，也呼籲家長應把握早期的預防時機，而不是等症狀出現後才治療。

台灣兒童 過敏盛行率偏高

過敏並非單一疾病，而是一連串免疫失衡的表現。歐良修指出，許多孩子最早出現的是皮膚反覆紅疹、乾癢，之後逐漸出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏，甚至夜間反覆咳嗽、喘鳴等症狀，代表過敏反應已從皮膚一路延伸到上、下呼吸道。因此若孩子經常抓癢、睡不好、清晨連續打噴嚏、久咳不癒或運動容易喘，都可能是身體發出的警訊。

最新刊登於國際期刊「Pediatric Allergy and Immunology」的台灣大型研究，追蹤16年、分析超過200萬名兒童資料，證實台灣兒童過敏盛行率偏高，也發現出生排行、家庭環境等因素，都可能影響過敏疾病發生風險，顯示過敏是遺傳與環境交互作用的結果，而非單一原因造成。

3歲以前 免疫系統黃金期

不少家長認為，只要把家裡打掃得一塵不染，就能降低孩子過敏機率。歐良修表示，環境清潔固然重要，但預防過敏不能只靠減少塵蟎或過敏原，更重要的是協助免疫系統健康成熟，才能真正降低未來過敏疾病的發生風險。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會前理事長呂克桓說，出生至3歲是免疫系統建立的重要黃金期，母乳仍是嬰兒最理想的營養來源，也是國際一致建議的第一選擇。若因各種原因無法純母乳哺育，則應與兒科醫師討論適合的嬰兒配方，而非自行更換奶粉或聽信偏方。

歐良修說，臨床上約有一半過敏兒，來自沒有明顯過敏病史的家庭，建議可透過家族過敏風險評估（Family Allergy Score，FAS），了解孩子的過敏風險，及早與醫師討論防敏策略。