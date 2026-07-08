巴威颱風襲台 估計7月9日海陸警齊發

強颱巴威來勢洶洶，預估將以中颱上限至強颱下限強度接近台灣，最快周五傍晚觸陸。中央氣象署表示，嘉義以北皆有機會被七級暴風半徑籠罩，預計明天白天發海上颱風警報，深夜發陸上颱風警報，中部以北、宜蘭及花蓮恐有大雨，台中以北山區更可能達到豪雨等級以上。

巴威颱風目前距離台灣兩千公里，但結構紮實且範圍偏大，七級風暴風半徑達三五○公里，嘉義以北都有機會被暴風圈籠罩，行政院長卓榮泰昨下午在交通部長陳世凱的陪同下，前往氣象署視察。

卓榮泰表示，颱風不論是偏北掃過還是登陸，對台灣威脅都很大，全國都要進入高度戒備。中央已與各地方政府視訊，針對上次○六二五重點淹水地點，要更提高警覺。

卓榮泰再三強調，地方政府趁風雨來前要反覆確認側溝清淤。「比如台北內湖地區，因為我住內湖，我是受災民之一」，地方政府要把上次淹水的原因完全排除，甚至要擴大整個區域做全面有效檢查，決不讓類似事件再發生。

氣象署預報，巴威路徑未來穩定朝太平洋高壓南側偏西移動，預估今晚北轉，周五來到琉球南方，周五晚間到周六白天，是颱風距台灣最近的時候。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預計周四白天發海警、深夜發陸警，周五傍晚，七級暴風圈就會碰觸到東半部陸地，周六中部以北及宜蘭、花蓮都有可能進入暴風圈範圍。

黃恩鴻指出，預估颱風北上接近台灣期間，強度會稍微減弱，不過來到台灣附近時仍會維持強烈颱風，且七級暴風圈半徑達三百公里以上。北海岸、東部海域及恆春半島今天就會開始有長浪出現，周五白天，北部地區及宜蘭、花蓮將搶先出現短暫陣雨，並隨著颱風逼近，雨勢、雨區漸增。

黃恩鴻表示，巴威路徑移動速度不慢，預估影響到周六晚間就會明顯趨緩。