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萬里溪堰塞湖 不排除提前溢流

聯合報／ 記者李柏澔孟嘉美王燕華／連線報導

強颱巴威持續逼近，根據林保署監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約三二九萬立方公尺，約占總庫容量五一○萬立方公尺的百分之六十四點五，水位持續穩定上升，距離可能溢流口尚有十一點四公尺。農業部長陳駿季昨表示，若這次颱風給花蓮地區帶來顯著降雨，萬里溪堰塞湖不排除會提早溢流。

行政院長卓榮泰昨受訪時也坦言，雨大一點，（萬里溪堰塞湖）可能會有狀況。中央已和花蓮縣政府高度聯繫，也已叮囑必須隨時更新保全戶名冊。馬太鞍溪下游兩側提防大致已經完工，部分趕工段也已經做好緊急應變。

林保署表示，目前空拍壩體影像顯示並無明顯滲流，但因應巴威颱風可能帶來降雨，若經氣象署雨量預報，推估堰塞湖將於廿四小時內溢流；或發布海上颱風警報，將發布黃色警戒；若預估十二小時內可能溢流，或氣象署發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒，並立即通報相關防災單位辦理各項應變措施，強制疏散下游保全戶。

陳駿季說，如果這次豪雨為花東帶來大量豪雨，不排除堰塞湖將提前溢流。

萬里溪堰塞湖下游萬榮、鳳林兩鄉鎮共有百餘位保全戶，上月廿五、廿七日兩度因警戒發布遭撤離。不過，當時黃、紅警戒發布條件是四十八、廿四小時內可能溢流，這次警戒條件已收緊為廿四及十二小時。

林保署花蓮分署長黃群策說明，政委季連成日前主持防災會議時，詢問各單位後，確認都有充分準備可馬上完成相關防災工作，包括堤防已補強、加固，公路局兩小時內可封鎖台九線萬里溪橋，縣府及鄉鎮公所也可在三小時內完成撤離，因此縮短示警時間。

堰塞湖 馬太鞍溪 巴威颱風

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