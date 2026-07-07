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解密日治高科技中心！空總古蹟修復完工 百年貓道、絕美雁形燈首度開箱

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」的入口大廳，通往二樓的樓梯架設起一排排的雁形燈，呼應過往空軍飛行意象。記者陳宛茜／攝影
國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」的入口大廳，通往二樓的樓梯架設起一排排的雁形燈，呼應過往空軍飛行意象。記者陳宛茜／攝影

走進國定古蹟空軍總司令部舊辦公大樓」的入口大廳，通往二樓的樓梯架設起一排排的雁形燈，呼應過往空軍飛行意象。不遠處的房間則用玻璃地板呈現當年為了科學實驗所建構的特殊排水構造，提醒訪客這裡曾是進行各種高科技研究的「台灣總督府工業研究所」。文化部昨天開箱空總當代文化實驗場的修復成果，也宣告空總將從「文化實驗場」邁向「文化空總」，最終成為「國家文化基地」。

使用用途爭議多年的空總，日前終於通過都市計畫審議，全區變更為文教用地。文化部昨舉辦「空總台灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工媒體交流會，宣布八月舊辦公大樓及戰情大樓將卸下修復鷹架，空總將首次以完整型態全面打開，國藝會也於年底前進駐。

一九四三年啟用的台灣總督府工業研究所，一九五○年年由空軍總司令部進駐作為辦公空間。二○一二年空軍總司令部撤出，二○一八年年交由文化部營運，確立空總成為文化場域的基礎，並於二○二四年升格為國定古蹟。

文化部長李遠表示，空總從過去作為工業研究所、空軍總司令部的歷史，到如今將正式對外全面開放的「文化空總」，可以「頂尖、實驗、捍衛」三個關鍵字作為代表。過去幾年空總當代文化實驗場集結創作者進行台灣前衛的藝術實驗，正如工業研究所時擁有頂尖研究人員從事實驗工作；而未來空總將成為實踐捍衛台灣文化主權的基地，一如當年空軍總司令部扮演捍衛國家安全的中心。

古蹟修復建築師許伯元昨親自開箱導覽古蹟的亮點。古蹟大樓東西兩翼的八角窗，是過去工業研究所為了避免太陽西曬的光與熱影響實驗，而特別設計的立面結構，放在現代依然古典優雅。而大樓擁有日治時期最長的木構屋頂，團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，並規劃了「貓道」參觀路線，未來民眾可以透過預約，一覽屋頂與下方實驗室空間等建築結構全貌。

文化部次長王時思也預告，接下來空總也將有一系列的藝術縫合及動態活動，進一步為國際文化基地願景，建構更明確的方向及策略。

文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠（左四）、財團法人台灣生活美學基金會董事長王時思、建築師許伯元、建築師蔡嘉豪，，修復工程保留科學實驗所建構的特殊排水構造，以玻璃地板進行展示，讓參觀者可與歷史近距離互動。記者曾學仁／攝影
文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠（左四）、財團法人台灣生活美學基金會董事長王時思、建築師許伯元、建築師蔡嘉豪，，修復工程保留科學實驗所建構的特殊排水構造，以玻璃地板進行展示，讓參觀者可與歷史近距離互動。記者曾學仁／攝影

文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠（前）等出席，位於頂樓的貓道，屋頂構造是修復前整體建物中破損最嚴重的地方，在文化部與建築團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，完成緊急搶修與細緻的修復工程，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，現在的貓道上，可以一覽屋頂與下方實驗室空間等建築結構全貌,成為完工後的一大亮點。記者曾學仁／攝影
文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠（前）等出席，位於頂樓的貓道，屋頂構造是修復前整體建物中破損最嚴重的地方，在文化部與建築團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，完成緊急搶修與細緻的修復工程，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，現在的貓道上，可以一覽屋頂與下方實驗室空間等建築結構全貌,成為完工後的一大亮點。記者曾學仁／攝影

國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」的入口大廳，通往二樓的樓梯架設起一排排的雁形燈，呼應過往空軍飛行意象。記者曾學仁／攝影
國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」的入口大廳，通往二樓的樓梯架設起一排排的雁形燈，呼應過往空軍飛行意象。記者曾學仁／攝影

文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，分享國定古蹟修復成果。記者曾學仁／攝影
文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，分享國定古蹟修復成果。記者曾學仁／攝影

國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」擁有日治時期最長的木構屋頂，團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，並規劃了「貓道」參觀路線，未來民眾可以透過預約，一覽屋頂與下方實驗室空間等建築結構全貌。記者曾學仁／攝影
國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」擁有日治時期最長的木構屋頂，團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，並規劃了「貓道」參觀路線，未來民眾可以透過預約，一覽屋頂與下方實驗室空間等建築結構全貌。記者曾學仁／攝影

文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠（左四）等出席。記者曾學仁／攝影
文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠（左四）等出席。記者曾學仁／攝影

國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」東西兩翼的八角窗，是過去工業研究所為了避免太陽西曬的光與熱影響實驗，而特別設計的立面結構。記者陳宛茜／攝影
國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」東西兩翼的八角窗，是過去工業研究所為了避免太陽西曬的光與熱影響實驗，而特別設計的立面結構。記者陳宛茜／攝影

文化部 國定古蹟 空軍 都市計畫

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