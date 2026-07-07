聽新聞
0:00 / 0:00

建築師墜樓事件 引發建築界痛心連署呼籲

聯合報／ 記者何定照／即時報導
一位吳姓建築師日前墜樓，建築界一片痛心哀悼。聯合報系資料照
一位吳姓建築師日前墜樓，建築界一片痛心哀悼。聯合報系資料照

一位吳姓建築師日前墜樓，建築界一片痛心哀悼。包括呂欽文、謝英俊、簡學義、邱文傑、阮慶岳等數十位建築師及學者，日前發起連署請社會正視此事件，呼籲主管機關明確定義建築師的「專業責任」，也盡速建立「專業保險制度」，分攤建築師風險，迅速引來共近600位建築界人士連署。

連署發起後，呂欽文指出，相關單位已聯繫建築師公會，希望公會彙整各方意見後供公部門參考辦理。全建會已決定約8月底籌辦建築師專業保險論壇，邀請產官學各界研商有效的保險機制，並藉此同時檢討建築師「無限責任」的狀態，另也深化研議「建築師事務所法人化」的利弊，及與國土屬研商法規系統化的可能作法。

該連署書指出，吳建築師事件，是對灰暗的執業環境無言的吶喊，也是對畸形的專業生態沉痛的頂撞，震撼了從南到北的建築同業，大家都在討論何以致之、孰令致之。

連署書指出，建築界如此反應，一是因「建築師」行業看來光鮮，但卻是個「灰暗」的執業環境。「灰暗」是因為在資本與政治的權力結構下，創作的尊榮背後卻是處處委曲求全的悲涼；建築師不只需要言聽計從，出「狀況」的時候還要一肩扛起所有責任。

連署書指出，反應原因之二則是「建築師」行業實際上活在極度「畸形」的生態環境，在當今AI科技獨步全球的台灣，奉行石器時代般的法條規範，權勢階層總以偏頗的契約視專業者的權益如無物。

連署書說，以吳建築師事件而言，他在桃園航管區的設計，在千百條的法規中，被挑出了一個與高度有關的「問題」：因為沒同時檢討到另一特殊限高規定，讓建築高度超過了限制。這樣的「疏失」，對任何一個負責任的建築師而言，都是難以承受的重。然而這連各級審查人員都沒能發現的「疏失」，其「隱晦」的程度可想而知。

「建照審查通過了，建造許可也拿到了，一切被認為合法的事，事後又被否定，這之間造成的損失該由建築師全部承擔嗎？」連署書指出，這樣「隱晦不明」的法規，在建築執業環境中司空見慣。不要說年輕建築師，連資深如吳建築師者也難免有「疏漏」的一天。執業環境的缺陷，早已埋下了「疏漏」的種子。「有限的報酬卻要扛負無限的責任，天高的工作給的卻是地獄般的待遇。」

連署書提出以下呼籲：一、應明確定義建築師之「專業責任」；二、盡速建立「專業保險制度」，分攤建築師風險；三、建築法規系統化、AI化，讓重要法規不漏接；四、整合與淘汰過時法規；五、明確「審查權責」及「救濟機制」。他們期盼建築主管機關「內政部國土署」，能協調與落實改革的行動。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

建築師 阮慶岳 墜樓

延伸閱讀

國壽高鐵站前開發違反航高限制 桃園建管處：依法核發建照

置地廣場桃園B區建案超出航空限高 國壽：維護飛安第一

置地廣場桃園B區建物超限高？ 國壽總林昭廷：飛安優先

飛安疑慮 桃園置地廣場 國壽更改設計

相關新聞

巴威重要關鍵期曝 暴風圈可籠罩3分之2個台灣、7縣市風雨猛烈搖滾區

巴威颱風對台灣構成威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。󠀠

巴威颱風進逼！粉專指將第3次增強 直呼變胖：最強核心已比台灣大

強颱巴威攜帶強大氣流和巨大的暴風圈，逐步朝台灣逼近。其已重創關島與北馬里亞納群島，造成當地數萬人因停電所苦。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威即將進入第3次增加並迎來第3次巔峰，直呼「最強核心已經比台灣大了」。

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威，昨天下午2時已增強至60米／秒，平今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

台灣行之有年的統一發票制度近日再度引發國際關注。美國科技圈知名內容創作者Aakash Gupta近日在社群平台X發文，介紹台灣透過「發票對獎」鼓勵民眾索取發票、提升稅務申報的做法，並指出這項制度後來也被多個國家借鏡，引發不少網友討論。

冷氣26度開風扇是白花電費？實測結果曝：壓縮機耗電高十倍

炎炎夏日，究竟怎麼開冷氣才最省電？一名網友在Threads發問「我好奇，冷氣26度一個是有開電風扇一個是沒開，電費哪一個會比較貴？」貼文一出，隨即引發大量網友關注。

強颱巴威逼近！他開「地球直播」見真身嚇傻 網齊喊：不要颱風假了

強颱巴威正逼近台灣，龐大的雲系和完整結構引發網友震驚，呼籲希望颱風不要侵襲。氣象專家警告，若路徑不變，北部及東部將受影響，防颱準備刻不容緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。