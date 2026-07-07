建築師墜樓事件 引發建築界痛心連署呼籲

一位吳姓建築師日前墜樓，建築界一片痛心哀悼。包括呂欽文、謝英俊、簡學義、邱文傑、阮慶岳等數十位建築師及學者，日前發起連署請社會正視此事件，呼籲主管機關明確定義建築師的「專業責任」，也盡速建立「專業保險制度」，分攤建築師風險，迅速引來共近600位建築界人士連署。

連署發起後，呂欽文指出，相關單位已聯繫建築師公會，希望公會彙整各方意見後供公部門參考辦理。全建會已決定約8月底籌辦建築師專業保險論壇，邀請產官學各界研商有效的保險機制，並藉此同時檢討建築師「無限責任」的狀態，另也深化研議「建築師事務所法人化」的利弊，及與國土屬研商法規系統化的可能作法。

該連署書指出，吳建築師事件，是對灰暗的執業環境無言的吶喊，也是對畸形的專業生態沉痛的頂撞，震撼了從南到北的建築同業，大家都在討論何以致之、孰令致之。

連署書指出，建築界如此反應，一是因「建築師」行業看來光鮮，但卻是個「灰暗」的執業環境。「灰暗」是因為在資本與政治的權力結構下，創作的尊榮背後卻是處處委曲求全的悲涼；建築師不只需要言聽計從，出「狀況」的時候還要一肩扛起所有責任。

連署書指出，反應原因之二則是「建築師」行業實際上活在極度「畸形」的生態環境，在當今AI科技獨步全球的台灣，奉行石器時代般的法條規範，權勢階層總以偏頗的契約視專業者的權益如無物。

連署書說，以吳建築師事件而言，他在桃園航管區的設計，在千百條的法規中，被挑出了一個與高度有關的「問題」：因為沒同時檢討到另一特殊限高規定，讓建築高度超過了限制。這樣的「疏失」，對任何一個負責任的建築師而言，都是難以承受的重。然而這連各級審查人員都沒能發現的「疏失」，其「隱晦」的程度可想而知。

「建照審查通過了，建造許可也拿到了，一切被認為合法的事，事後又被否定，這之間造成的損失該由建築師全部承擔嗎？」連署書指出，這樣「隱晦不明」的法規，在建築執業環境中司空見慣。不要說年輕建築師，連資深如吳建築師者也難免有「疏漏」的一天。執業環境的缺陷，早已埋下了「疏漏」的種子。「有限的報酬卻要扛負無限的責任，天高的工作給的卻是地獄般的待遇。」

連署書提出以下呼籲：一、應明確定義建築師之「專業責任」；二、盡速建立「專業保險制度」，分攤建築師風險；三、建築法規系統化、AI化，讓重要法規不漏接；四、整合與淘汰過時法規；五、明確「審查權責」及「救濟機制」。他們期盼建築主管機關「內政部國土署」，能協調與落實改革的行動。

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