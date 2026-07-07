擅畫製古琴 傳奇藝術家葉世強故居成藝壇秘境

日本藝術家奈良美智展覽去年在台電金水基地舉行，讓金瓜石一時又添藝文風景。其實附近的水湳洞山腰，也有間神秘的美術紀念館，是一生幾乎不賣不展畫、過世後才享盛名的藝術家葉世強故居。雖因屬私人，須預約才能前往，仍成藝壇間口耳相傳的秘境。

葉世強原籍廣東，1949年後孤身居台，作品廣含水墨、油畫、書法等，獨具寧靜禪意又具現代氣息，也以製作古琴著稱。不過他直至晚年才願意展畫，長年幾乎隱居，水湳洞就是他1990年至1995年居處。2012年葉世強過世後，他生前留囑籌畫展務的漢雅軒畫廊買下此故居，漢雅軒再委請青年藝術家葉偉立改造成紀念館。

從客運「水湳洞」站牌下車，順著山間階梯上行轉悠，就會來到隱在山城間的葉世強故居。這裡沒有門牌或招牌，就像葉世強生前一樣低調；紅磚牆上的「好懷念」三字，是藝術家因病移居花蓮後在76歲刻下，率直的情感流露，正顯出葉世強性格中的童真。

走入故居，裡頭古樸盎然，處處可見藝術家生活痕跡與巧手創意：手製古琴桌架在兩個大水缸上，好製造共鳴；圓木墩中段削一塊缺口，成了有手取處的木凳；燭台、燈具等生活用品，都運用廢棄材料親製；還有他81歲才結婚時，為新娘親縫的禮帽。

故居牆上，則可見葉世強各時期書畫。水湳洞時期的簡筆水墨鄉居人物，彷彿回憶童年；常見的單一物體獨立於抽象空間的構圖，名藝評人鮑里斯．葛羅伊斯認為是種人為建構的寂寞狀態，隱含藝術家跳脫各種立場選擇；米黃背景上一盞煤油燈，細看右上方，還有枚小小的上弦月。

「他很喜歡畫油燈、月光、星光，在困頓的生活找到光，讓你看到另一個境界，給予希望。」與丈夫葉偉立一起整理葉世強故居的策展人吳語心說，葉世強常經濟窘迫，在水湳洞曾因營養不良昏倒一兩天才被發現，牆上還有欠了多少錢的註記，但始終懷抱強大的藝術意志與自信。

近來出版葉世強傳記的藝術史學者顏娟英則指出，葉世強對刻苦生活有種自傲，晚年甚至曾說寧願回到潦倒時：「別人認為很苦，其實一點也不苦，是很美的生活，也可以說是上帝對我特別的優惠。」

不過顏娟英也認為，葉世強要到移居花蓮、有昔日學生溫暖照顧身心靈後，才重新展現旺盛生命力，「一沙見世界」的禪意畫風，可說在此時期臻至純熟。葉偉立則說，葉世強始終排除商業的影響與需求，創作思維也因此很純粹，他的人生經歷，最終都回到他創作中。

青年藝術家葉偉立受邀打造葉世強故居紀念館，也同時透過攝影創作重詮葉世強並反映自身，跨越時空的藝術計畫曾入選台北雙年展。看待自己從未見過的葉世強，葉偉立讚嘆他似乎在用一生完成文人文化的藍圖，「他是位模範的藝術家」。

葉偉立說，葉世強今日以繪畫聞名，早在廣東時就學西畫，來台後又念師範學院（今台師大）藝術系，也曾在復興美工教美術、在台大美術社及台大醫學院綠野社教畫，畫家與教育經歷並行。但有很長一段時間，大多人以為葉世強是位古琴師傅，「畫家竟會在古琴界有成就，很不可思議。」

葉偉立說，若從視覺領域來看，葉世強親製的古琴可視為雕塑；而因古琴既是精密工藝也是樂器，葉世強亦擅長演奏，使其身分兼具畫家、教育家、製琴家、雕塑家與音樂家。

葉世強還自有理論。葉世強46歲隨南懷瑾禪修，並習佛學與老莊，藝術史學者顏娟英指出，禪修經驗與思想對葉世強影響甚大。葉偉立說，他後來去葉世強家鄉，發現六祖慧能修行的南華禪寺就在此處，深感葉世強學禪學不只因為南懷瑾，還因連結其家鄉歷史，藝術與人生經歷可說環環相扣，彼此反映。

從畫家、教育家、古琴製琴家、雕塑家、音樂家乃至理論養成，葉偉立認為，若以漢學出發的文人框架觀之，葉世強猶如用一生在完成文人文化的藍圖。而且這似乎並非刻意為之，是順著對自身、家族與歷史的理解自然成形，「他是我很大的學習模範」。

藝術家葉世強善畫又善製古琴，圖為他早年在新店灣潭故居撫琴自娛。聯合報系資料照

傳奇藝術家葉世強生前隱居多年，鮮少展畫賣畫。圖為他早年在故居。聯合報系資料照

青年藝術家葉偉立受邀打造葉世強故居紀念館（圖），成藝壇間口耳相傳的秘境。記者何定照／攝影