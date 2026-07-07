巴威颱風進逼！粉專指將第3次增強 直呼變胖：最強核心已比台灣大

強颱巴威攜帶強大氣流和巨大的暴風圈，逐步朝台灣逼近。其已重創關島與北馬里亞納群島，造成當地數萬人因停電所苦。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威即將進入第3次增加並迎來第3次巔峰，直呼「最強核心已經比台灣大了」。

面對來勢洶洶的強颱巴威，台灣颱風論壇在臉書發文，巴威眼牆置換完成，並即將進入第3次增強，將達到第3次巔峰。此外，粉專曬出1張衛星雲圖，指出巴威不僅變胖，甚至「最強核心已經比台灣大了」。

看到巴威颱風仍持續增強，網友們紛紛留言哀號，「北轉！北轉！不要來不要來！」、「希望我們可以逃過一劫」、「太可怕了，拜託不要來」，更有網友無奈的表示「所以，全台那裡能夠閃的掉餒？」，有比較幽默的網友還能苦中作樂，表示「準備渡劫！」、「元嬰後期了」，雖然網友們反應不一，但能然能感受到巴威颱風那烏黑厚重的暴風雲帶給台灣的壓迫感。

面對大到幾乎躲不掉的巴威颱風，氣象署擬定了兩套方案來應對颱風不同的路徑，但不管路徑如何根據氣象署預測台中以北都會容易出現豪雨或是豪大雨的現象，因此行政院長卓榮泰鄭重地呼籲全體國民，在颱風侵襲的日子中，千萬不要去觀浪、登山，這些行為不僅危及自身，也會對防災救災人力形成不必要的消耗。