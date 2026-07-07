快訊

財神爺您在哪？大樂透今晚17連摃 下期頭獎上看5.9億

陶朱隱園第三戶成交！大咖買方全現金8.3億入手三樓戶 每坪不到300萬

美股早盤／記憶體股領跌！費半摔7% 台積電ADR跌5%

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風進逼！粉專指將第3次增強 直呼變胖：最強核心已比台灣大

聯合新聞網／ 綜合報導
巴威颱風持續增強，臉書粉專台灣颱風論壇直呼「最強核心已經比台灣大」，網友們紛紛留言哀號，「北轉！北轉！不要來不要來」。聯合報系資料照
巴威颱風持續增強，臉書粉專台灣颱風論壇直呼「最強核心已經比台灣大」，網友們紛紛留言哀號，「北轉！北轉！不要來不要來」。聯合報系資料照

強颱巴威攜帶強大氣流和巨大的暴風圈，逐步朝台灣逼近。其已重創關島與北馬里亞納群島，造成當地數萬人因停電所苦。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威即將進入第3次增加並迎來第3次巔峰，直呼「最強核心已經比台灣大了」。

面對來勢洶洶的強颱巴威，台灣颱風論壇在臉書發文，巴威眼牆置換完成，並即將進入第3次增強，將達到第3次巔峰。此外，粉專曬出1張衛星雲圖，指出巴威不僅變胖，甚至「最強核心已經比台灣大了」。

看到巴威颱風仍持續增強，網友們紛紛留言哀號，「北轉！北轉！不要來不要來！」、「希望我們可以逃過一劫」、「太可怕了，拜託不要來」，更有網友無奈的表示「所以，全台那裡能夠閃的掉餒？」，有比較幽默的網友還能苦中作樂，表示「準備渡劫！」、「元嬰後期了」，雖然網友們反應不一，但能然能感受到巴威颱風那烏黑厚重的暴風雲帶給台灣的壓迫感。

面對大到幾乎躲不掉的巴威颱風，氣象署擬定了兩套方案來應對颱風不同的路徑，但不管路徑如何根據氣象署預測台中以北都會容易出現豪雨或是豪大雨的現象，因此行政院長卓榮泰鄭重地呼籲全體國民，在颱風侵襲的日子中，千萬不要去觀浪、登山，這些行為不僅危及自身，也會對防災救災人力形成不必要的消耗。

2026年的第九號颱風巴威逐漸逼近台灣，攜帶強大氣流和巨大的暴風圈逐漸往南修正。圖／取自中央氣象署網站
2026年的第九號颱風巴威逐漸逼近台灣，攜帶強大氣流和巨大的暴風圈逐漸往南修正。圖／取自中央氣象署網站

巴威颱風

相關新聞

巴威重要關鍵期曝 暴風圈可籠罩3分之2個台灣、7縣市風雨猛烈搖滾區

巴威颱風對台灣構成威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。󠀠

巴威颱風進逼！粉專指將第3次增強 直呼變胖：最強核心已比台灣大

強颱巴威攜帶強大氣流和巨大的暴風圈，逐步朝台灣逼近。其已重創關島與北馬里亞納群島，造成當地數萬人因停電所苦。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威即將進入第3次增加並迎來第3次巔峰，直呼「最強核心已經比台灣大了」。

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威，昨天下午2時已增強至60米／秒，平今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

台灣行之有年的統一發票制度近日再度引發國際關注。美國科技圈知名內容創作者Aakash Gupta近日在社群平台X發文，介紹台灣透過「發票對獎」鼓勵民眾索取發票、提升稅務申報的做法，並指出這項制度後來也被多個國家借鏡，引發不少網友討論。

冷氣26度開風扇是白花電費？實測結果曝：壓縮機耗電高十倍

炎炎夏日，究竟怎麼開冷氣才最省電？一名網友在Threads發問「我好奇，冷氣26度一個是有開電風扇一個是沒開，電費哪一個會比較貴？」貼文一出，隨即引發大量網友關注。

強颱巴威逼近！他開「地球直播」見真身嚇傻 網齊喊：不要颱風假了

強颱巴威正逼近台灣，龐大的雲系和完整結構引發網友震驚，呼籲希望颱風不要侵襲。氣象專家警告，若路徑不變，北部及東部將受影響，防颱準備刻不容緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。