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農業部：依雨量、颱風警報發布萬里溪堰塞湖警戒

中央社／ 台北7日電

農業部今天下午持續召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」工作會議。因颱風巴威可能帶來較大降雨，農業部將依雨量預估及颱風警報，發布堰塞湖警戒。

農業部發布新聞稿指出，依最新監測資料，花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量推估約329.02萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的64.51%，水位持續穩定上升，距離可能溢流口尚有11.4公尺。

農業部說，因巴威颱風可能在花蓮山區帶來較大降雨，造成堰塞湖溢流，農業部將依據氣象署雨量預報，若堰塞湖推估將於24小時內溢流；或氣象署發布海上颱風警報，將發布黃色警戒。若預估12小時內可能溢流，或發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒。

農業部提醒地方政府，巴威颱風影響雖仍具不確定性，但應料敵從寬，包括萬里溪堰塞湖及馬太鞍溪防災，地方政府務必先以可能的最大影響範圍，精準掌握保全戶名冊，並與保全對象保持密切聯繫，以利警戒發布時能立即啟動應變。同時，針對弱勢族群、防救災人力及交通運具，落實造冊列管，以利執行疏散避難時效。

另外，農田水利署因應堰塞湖可能發布警戒，將於明天下午5時前移除溪床取水的導水土堤，並關閉水閘門。

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