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衛福部首辦「臨床護理價值典範100」 百位護理師獲獎、看見專業價值

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良昨天出席115年「臨床護理價值典範100」表揚典禮，對於表揚名單只有100感到可惜，希望明年改成100+。記者鄭超文／攝影
衛福部長石崇良昨天出席115年「臨床護理價值典範100」表揚典禮，對於表揚名單只有100感到可惜，希望明年改成100+。記者鄭超文／攝影

為展現護理專業價值，提升社會對護理工作的理解與認同，衛福部今舉辦首屆「臨床護理價值典範100」表揚典禮。衛福部長石崇良部長親自頒獎予來自全國醫療照護機構100位臨床護理典範，透過典範故事，讓社會看見護理專業如何陪伴生命、守護健康，提升社會對護理專業價值的認同與尊重，鼓勵更多年輕世代以護理為志、以護理為榮。

今年首屆辦理「臨床護理價值典範100」，共有185位現職臨床護理人員報名參選，由護理、醫院、產官學界及社會團體等跨域代表綜合評選書面及影片資料，評選重點涵蓋四大面向，包括「與病人照護的關係」占30%、「與照護團隊的關係」占30%、「與社會影響的關係」占20%，以及「與自我成長的關係」占20%，從專業照護、人文關懷、團隊合作、社會影響力及持續精進等層面，全面呈現護理專業的核心價值。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，在健康照護最前線，這群獲獎的護理典範不僅是專業的照護者，更是無數家庭在艱難時刻的溫暖依靠，他們的暖心故事，每天都在臨床與社區中真實上演。

有人奉獻超過42年歲月，建立起標準化的糖尿病足照護模式，免去病人截肢的重創；有人深耕傷口、造口及安寧領域，用無比的溫柔與專業，陪伴病人減輕痛苦，讓安寧與尊嚴走入生命的最後一程；更有護理師跨越醫院的圍牆，成功推動國內兒童急重症院際轉運制度，守護危急重症病童的生命，也將關懷帶入居家，透過創新照護發明與無縫的出院準備，讓病人在家中也能得到妥善照護。

這群護理人員，用專業與熱忱，在病人最脆弱的時刻「以生命陪伴生命」，帶給無數家庭希望與安心。蔡淑鳳說，「投資護理就是投資病人安全」，行政院核定「護理人力政策整備中長程計畫（114至117年）」，4年投入275億元全面推動護理生態改革，衛福部持續與醫護團體及社會各界攜手合作，讓護理專業被看見、被尊重，讓更多優秀人才願意投入護理，共同打造更有韌性的健康台灣。

蔡淑鳳說，過去雖然有不少護理人員的表揚活動，但不少是獎勵在學術及行政上的頂尖貢獻者。「臨床護理價值典範100表揚」更看重的是護理人員與病人的關係，還有對臨床護理工作的長年堅持。今天有一位護理師的母親特別來謝謝她，並眼中帶淚說，以前只覺得女兒就是一個護理人員，沒想到能得到這樣大的獎、得到這麼多肯定。

尤其這次有相當比率的男性護理人員獲獎，蔡淑鳳表示，她相信未來男性護理人員人數還會繼續增加。

為了讓這些動人故事被更多人聽見，衛福部除了透過頒獎彰顯護理價值外，未來也會透過「護理心聲代」Podcast節目，第一線護理人員親自講述執業成長、導師支持及照護過程改變生命等故事，以真實經驗拉近社會大眾與護理工作的距離，讓社會看見護理工作的專業價值與影響力。

繼今年3月首度辦理「護理友善醫院職場典範認證」，透過32家典範醫院的成功經驗，將友善職場推動為整體趨勢，本次「臨床護理價值典範100」則進一步將焦點回歸到基層護理人員的個人實踐與價值展現。

護理師 衛福部

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