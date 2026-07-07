5200戶弱勢家庭待援 救助協會募集6萬套「1919救助套餐」

今年第一季台灣經濟開出紅盤，科技產業頻傳加薪喜訊，但景氣繁榮的背後，生活在貧窮線邊緣的弱勢族群卻面臨艱難的通膨考驗。根據主計總處數據，今年5月消費者物價指數（CPI）年增率攀升至2.20%，創近14個月新高。為此，基督教救助協會「1919食物銀行」連續第9年攜手7-ELEVEN把愛找回來公益平台，發起「食食來相助，餐餐有飯吃－1919救助套餐」勸募行動，呼籲大眾認捐每套360元的救助套餐，期盼募集至少6萬套，扶持全台5200戶弱勢家庭。

2025年1919食物銀行年度報告指出，全台5465戶受助家庭中，平均每月家庭總收入僅2萬6654元，低於法定的最低工資，但每月平均支出卻達2萬6797元，呈現赤字狀態。其中，伙食費占比37.03%，遠高於一般家庭的15.3%，顯見基本飲食已成弱勢家庭最沉重的經濟負擔。

救助協會進一步分析發現，受助家庭中以「身心失能或功能受限」比例最高，占29.47%，65歲以上的受助長者中，失能比例更高達44.14%。這些家庭平常生活已捉襟見肘，一旦突發疾病或意外，生活便立即面臨斷炊危機。

獨居在桃園、雙眼全盲的美蓮（化名），正是這類家庭的縮影。現年75歲的美蓮住在一棟商業大樓的出租套房內，13年前因糖尿病控制不當，導致雙眼視網膜剝離，從此世界陷入一片黑暗。失明後她曾暫住妹妹家，卻因空間障礙多次跌倒，導致撞斷數顆牙齒、鼻樑受傷，由於弟妹各有家庭、無力長期照顧，後來只能將她送入安養院。

回憶起在安養院的日子，美蓮形容「洗澡時覺得自己像躺在砧板上的肉。」那種長期失去自主生活的無力感，曾讓她陷入極度低潮。所幸後來在教會協助下，她重新鼓起勇氣獨立生活。

5年前，美蓮經通報轉介至桃園1919服務中心後，便由1919志工定期探訪，提供食物包與溫暖的陪伴，如今的她雖仍需面對疾病與生活不確定性，但她知道在孤單的日常中，總會有人來敲她的門。

1919食物銀行自2011年4月起，每兩個月透過全台志工，將市價約3000元的食物包親送到受助家庭手中。截至今年5月，服務高達8萬1772戶次，累計發出36萬5711包食物包。

救助協會表示，今年1919食物銀行預計籌募2億7000萬元（包含物資與現金），民眾可前往全台7-ELEVEN門市利用ibon機台，或使用「7-ELEVEN i預購」、「i划算」等線上平台，認捐每套360元的救助套餐。讓像美蓮這樣在黑暗中獨自摸索、卻從未放棄的弱勢長者，即使在孤單的生活中，仍然有人前來敲門。