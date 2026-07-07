中和新蘆線升級 北捷導入「車廂對應出口」功能

台北捷運公司近期將中和新蘆線列車到站顯示器升級，目前已完成2部列車更新，全新到站顯示器以大尺寸全彩液晶螢幕取代LED，以中、英、日、韓四國語言搭配全彩動態圖示，為旅客帶來更清晰、直觀的國際化乘車體驗。預計民國118完成車隊更新。

北捷說明，舊款LED是以單列跑馬文字或簡單圖示提供到站資訊；更新後的到站顯示器，每節車廂第1、4門因空間限制，採用約27吋全彩液晶螢幕；第2、3車門上方則是安裝約48吋全彩液晶螢幕，得以完整呈現列車即時位置及行經車站。

北捷說，參考旅客意見及日本、南韓、新加坡及香港等國際地鐵呈現方式，與專業團隊經過無數次的討論及修正後，最終決定把該路線顏色融入整體設計，結合中、英、日、韓四國語言顯示站名、車站代碼及路線方向等資訊，力求將版面設計的完美與完善。

北捷說，這次升級更導入所在車廂位置及對應出口功能，方便旅客預先規畫出站動線，節省轉乘或步行時間。除了車廂內部顯示器外，車頭、車側顯示器也全面更新，在遠處即可清楚辨識，掌握候車資訊。

北捷說，每部列車改造需要1個半月的時間，最大的挑戰在於顯示螢幕及通訊系統升級，改造團隊小心翼翼地將每節車廂隱藏在天花板上方及座椅下方長達數十公尺的電纜線路，重新「穿針引線」、調整訊號，確保到站資訊準確無誤地同步顯示在每一台到站顯示器上，提升乘車便利性。

此外，北捷說，在有限的車門空間嵌入大尺寸全彩液晶螢幕，必須重新設計車廂飾板。原有車體結構的限制下，改造團隊反覆量測及手工打磨，精密計算尺寸，完美地將螢幕放置於車門上方。

北捷說，電聯車設備依照設備實際使用狀況逐步汰換，中和新蘆線列車到站顯示器已接近重置更新年限，因此優先升級該線33部列車，改造工程以逐列分批進廠方式進行，預計118年完成車隊更新，為第一條全面升級到站顯示器的路線。

北捷說，後續將依資產使用年限，陸續推動淡水信義線、板南線及松山新店線到站顯示器升級，打造更智慧便捷的乘車環境。

升級後的顯示器。圖／台北捷運公司提供