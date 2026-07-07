強颱巴威逼近是否會登陸？氣象署模擬兩套致災情境

強颱巴威逼近，氣象署今天說，已擬定登陸與否的災害情境。若颱風未登陸，降雨將集中在中部以北山區；若登陸，則全台山區雨量皆可觀。目前各國預測以通過東北方海面機會最高。

根據中央氣象署颱風消息，強颱巴威今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1930公里處，以每小時25公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒58公尺，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑150公里。

行政院長卓榮泰下午赴中央氣象署關心強颱巴威情勢。他提到，巴威來勢洶洶，政府不敢掉以輕心，無論是從北方海面通過或是登陸，對台灣威脅都很大；呼籲全國進入高度戒備，各地方政府也要加強整備。

卓榮泰說，國軍的兵力配置會是以花蓮、台東當作最主要的一個地區，期盼在有需要時能適時馬上發揮作用。

卓榮泰說，0625豪雨事件造成10縣市停班停課，過去很長時間沒有淹水的地方都淹水，他並呼籲各縣市再做一次強力檢查，要把這個上次淹水的原因完全排除，甚至要擴大整個清理、巡查，做全套有效的檢查。

卓榮泰並向國人喊話，在這個時候，觀浪、登山的行為絕對要禁止，絕對要自我自律，不要再造成各地方政府所有團隊救難以及工作上的負擔。

氣象署長呂國臣說明颱風動態，巴威強度強、暴風半徑廣，對台灣有很大的威脅。各國預測以從台灣東北方海面通過的機會最高，但目前距離遠，誤差的範圍仍不排除會登陸台灣。目前仍預計9日白天發布海上警報，9日晚間至10日發布陸警。

氣象署為此擬訂2種災害情勢，一是通過台灣北部海面、另一是登陸東北角。呂國臣指出，預測並參考過去颱風資料，包含2019年利奇馬颱風（未登陸）、2012年蘇拉颱風（有登陸）。

首先，若巴威如預期通過台灣北部海面，影響範圍集中在北部，降雨以桃竹苗山區最顯著，中部以北約累積雨量約500至800毫米；花蓮馬太鞍溪集水區位於背風面，因此雨量約100至200毫米。但若自宜蘭一帶登陸，各山區降雨都會達500至800毫米，而馬太鞍溪可能會有150至300毫米的雨量。

整體而言，呂國臣表示，目前預測主要降雨的熱區是在台中以北的山區，容易出現豪雨甚至大豪雨以上的降雨。

風力部分，呂國臣說，不論是何種情境，沿海地區陣風都達6至10級，若颱風登陸，內陸地區也可能會有強陣風的情況發生。特別提醒颱風影響期間，北部、東北部沿海及馬祖、蘭嶼可能會有10至12級以上強陣風。

呂國臣提醒，10、11日颱風影響期間，沿海會有6公尺以上的長浪，氣象署會以細胞廣播通知沿海附近民眾注意；預估12日白天風浪才會逐漸減弱。