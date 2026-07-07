颱風巴威來襲 武陵、清境、福壽山農場9日中午起休園

退輔會今天表示，颱風巴威來襲，所屬武陵、清境及福壽山等3高山農場所在地，將於9日中午12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，並視天候狀況重新開園營業。

國軍退除役官兵輔導委員會傍晚發布新聞稿指出，中央氣象署預報颱風巴威來勢洶洶，預計9日颱風逐漸北轉朝台灣東北部海面前進，強度較強且暴風半徑廣闊，預計發布海上颱風警報，10日發布陸上颱風警報後至11日受颱風及外圍環流影響，將帶來明顯風雨，山區將有豪雨以上降雨。

退輔會說明，所屬武陵、清境及福壽山等3高山農場所在地，預測會有大量降雨，並可能影響道路通行安全，為確保遊客與員工安全，農場已於昨天全面啟動防颱準備工作，將於9日中午12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，並視天候狀況重新開園營業。

退輔會表示，為維護遊客權益，各農場將主動聯繫訂房遊客，建議暫緩上山行程，以確保安全。對於已預約住宿或活動的遊客，農場將另行聯繫協助取消訂房或延期入住等相關事宜，遊客也可以主動與農場聯繫確認。