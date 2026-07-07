提前赴氣象署視察 卓榮泰：0625淹水區應加強清溝

巴威颱風來勢洶洶，氣象署預估周四海陸警齊發，行政院長卓榮泰特別到氣象署聽取情資，特別提到上次米克拉颱風淹水地區，要更提高警覺，中央也持續與花蓮縣政府監控堰塞湖的最新狀況。

強颱巴威颱風預估周五晚間至周六白天影響台灣最劇烈，颱風雖然不登陸，但350公里的七級暴風半徑相當龐大，氣象署預估嘉義以北都有機會被暴風圈籠罩。台中以北、宜蘭及花蓮都有大雨機率，尤其是中部以北山區，恐有豪雨等級以上降雨。卓榮泰率行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱今天下午到氣象署視察。

卓榮泰表示，颱風不論是偏北掃過還是登陸，對台灣威脅都很大，全國都要進入高度戒備。中央已與各地方政府視訊，針對上次0625重點淹水地點，要更提高警覺。

卓榮泰再三強調，地方政府趁風雨來前要反覆確認側溝清淤。「比如台北內湖地區，因為我住內湖，我是受災民之一」卓榮泰表示，地方政府要把上次淹水的原因完全排除，甚至要擴大整個區域做全面有效檢查，決不讓類似事件再發生。

而花蓮萬里溪堰塞湖目前仍維持300至400萬立方公尺，卓榮泰坦言雨大一點，可能會有狀況。中央已和花蓮縣政府高度聯繫，也已叮囑必須隨時更新保全戶名冊。馬太安溪下游兩側提防大致已經完工，部分趕工段也已經做好緊急應變。

交通部長陳世凱表示，本次颱風很強、七級暴風圈範圍廣，但移動速度快，累積雨量不會像上次一樣這麼高。交通部已經提早開始整備，將朝三大原則前進。

第一，啟動24小時即時資訊聯防，氣象專家將進駐部轄下單位，例如公路局、鐵路局等。

第二，高風險路段，公路局及鐵路局已經預先做準備。包含加強邊坡巡視、牢固，以及搶災重機具整備待命。

第三，海空運提早進行應變準備，如東部地區陸運受影響，海空運將啟動協助疏運。

張惇涵表示，目前已有2萬8992名國軍待命，正在進行整備工作，隨時可以投入救災行列，宜蘭、花蓮及台東將是重點關注區。