快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

提前赴氣象署視察 卓榮泰：0625淹水區應加強清溝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
行政院長卓榮泰視察氣象署。記者孟嘉美／攝影
行政院長卓榮泰視察氣象署。記者孟嘉美／攝影

巴威颱風來勢洶洶，氣象署預估周四海陸警齊發，行政院長卓榮泰特別到氣象署聽取情資，特別提到上次米克拉颱風淹水地區，要更提高警覺，中央也持續與花蓮縣政府監控堰塞湖的最新狀況。

強颱巴威颱風預估周五晚間至周六白天影響台灣最劇烈，颱風雖然不登陸，但350公里的七級暴風半徑相當龐大，氣象署預估嘉義以北都有機會被暴風圈籠罩。台中以北、宜蘭及花蓮都有大雨機率，尤其是中部以北山區，恐有豪雨等級以上降雨。卓榮泰率行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱今天下午到氣象署視察。

卓榮泰表示，颱風不論是偏北掃過還是登陸，對台灣威脅都很大，全國都要進入高度戒備。中央已與各地方政府視訊，針對上次0625重點淹水地點，要更提高警覺。

卓榮泰再三強調，地方政府趁風雨來前要反覆確認側溝清淤。「比如台北內湖地區，因為我住內湖，我是受災民之一」卓榮泰表示，地方政府要把上次淹水的原因完全排除，甚至要擴大整個區域做全面有效檢查，決不讓類似事件再發生。

而花蓮萬里溪堰塞湖目前仍維持300至400萬立方公尺，卓榮泰坦言雨大一點，可能會有狀況。中央已和花蓮縣政府高度聯繫，也已叮囑必須隨時更新保全戶名冊。馬太安溪下游兩側提防大致已經完工，部分趕工段也已經做好緊急應變。

交通部長陳世凱表示，本次颱風很強、七級暴風圈範圍廣，但移動速度快，累積雨量不會像上次一樣這麼高。交通部已經提早開始整備，將朝三大原則前進。

第一，啟動24小時即時資訊聯防，氣象專家將進駐部轄下單位，例如公路局、鐵路局等。

第二，高風險路段，公路局及鐵路局已經預先做準備。包含加強邊坡巡視、牢固，以及搶災重機具整備待命。

第三，海空運提早進行應變準備，如東部地區陸運受影響，海空運將啟動協助疏運。

張惇涵表示，目前已有2萬8992名國軍待命，正在進行整備工作，隨時可以投入救災行列，宜蘭、花蓮及台東將是重點關注區。

氣象署 卓榮泰 陳世凱

延伸閱讀

巴威颱風略減弱…暴風圈最快周五傍晚觸陸 嘉義以北恐被籠罩

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

巴威恐以強颱侵台 氣象署：周四白天海警晚上陸警、暴風圈周五傍晚觸陸

最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

相關新聞

巴威重要關鍵期曝 暴風圈可籠罩3分之2個台灣、7縣市風雨猛烈搖滾區

巴威颱風對台灣構成威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。󠀠

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威，昨天下午2時已增強至60米／秒，平今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

台灣行之有年的統一發票制度近日再度引發國際關注。美國科技圈知名內容創作者Aakash Gupta近日在社群平台X發文，介紹台灣透過「發票對獎」鼓勵民眾索取發票、提升稅務申報的做法，並指出這項制度後來也被多個國家借鏡，引發不少網友討論。

冷氣26度開風扇是白花電費？實測結果曝：壓縮機耗電高十倍

炎炎夏日，究竟怎麼開冷氣才最省電？一名網友在Threads發問「我好奇，冷氣26度一個是有開電風扇一個是沒開，電費哪一個會比較貴？」貼文一出，隨即引發大量網友關注。

強颱巴威逼近！他開「地球直播」見真身嚇傻 網齊喊：不要颱風假了

強颱巴威正逼近台灣，龐大的雲系和完整結構引發網友震驚，呼籲希望颱風不要侵襲。氣象專家警告，若路徑不變，北部及東部將受影響，防颱準備刻不容緩。

不是胖才有！大腿長「和牛雪花」恐增糖尿病風險 醫授4招自測

不少人喜歡頂級和牛均勻的油花，不過若類似的「雪花」出現在人體肌肉，恐怕不是好事。復健科醫師王思恒提醒，肌肉內脂肪堆積形成的「雪花肌」，不僅可能影響肌肉品質，更與糖尿病、肌少症及跌倒風險增加有關，民眾別只看體重數字，更應留意肌肉健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。