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巴威颱風進逼 蔣萬安今專案會議緊盯防颱：提前部署、即時應變、快速復原

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
巴威颱風進逼，北市長蔣萬安昨前往災害應變中心聽取各局處防颱整備，今再次召開專案會議，要求各局處嚴陣以待，以「最嚴峻的情境、最嚴謹的態度」完成各項防颱整備。圖／北市府提供
巴威颱風進逼，北市長蔣萬安昨前往災害應變中心聽取各局處防颱整備，今再次召開專案會議，要求各局處嚴陣以待，以「最嚴峻的情境、最嚴謹的態度」完成各項防颱整備。圖／北市府提供

巴威颱風進逼，北市蔣萬安昨前往災害應變中心聽取各局處防颱整備，今再次召開專案會議，要求各局處嚴陣以待，以「最嚴峻的情境、最嚴謹的態度」完成各項防颱整備，並要求局處全面盤點人力、機具、物資及應變量能，務必做到提前部署、即時應變、快速復原，全力守護市民生命財產安全。

蔣萬安昨已親自前往北市災害應變中心主持防颱整備會議，並實地視察信義區吳興街、內湖區文德路、大湖公園及北投區洲美抽水站等防汛熱點，確認抽水站、滯洪池、排水系統、側溝清疏、路樹加固及工地防颱等整備情形。也指示所有府級成員分別前往北市各區同步巡視確認整備狀況，面對極端氣候，市府不會心存僥倖，所有防災工作都必須在風雨來臨前完成。

防汛整備方面，工務局水利處已落實抽水站預抽、下水道預抽及滯洪池預排機制，並提前確保因應周五風雨的因應量能，並針對易積淹水地區預置抽水機具、搶修人力及相關設備。

環保局也已加強全市側溝、排水溝渠巡查與清疏，降低阻塞及積淹水風險。公園處及大地處同步加強路樹、行道樹、高風險植栽、山坡地、邊坡、沉沙池及積水井巡檢與加固，提前排除危險因子。

針對公共安全，都發局、工務局、捷運局及勞動局全面督導各類工地落實防颱整備，包含工區排水、施工圍籬、鷹架、塔吊機具、大型招牌、帆布、鐵皮及懸掛物等，均須完成固定、加固或必要移除，避免強風豪雨造成危害。

交通局及警察局也已預備完成，隨時可進行水門啟閉、堤外停車場車輛撤離、交通管制及必要拖吊作業，今日上午停管處也已發送超過15萬筆預告簡訊，提醒堤外車主留意水情與水門資訊。

在區里防災及民生照顧方面，民政局、社會局、教育局及各區公所已提前完成避難收容處所、民生物資及撤離作業整備，並掌握易淹水地區高齡、獨居及弱勢民眾名冊，必要時將主動關懷、通報及協助。市府也將透過各區公所、里鄰系統、防災群組、行動防災App、細胞簡訊及各官方平台，即時傳達防災、撤離、停車及交通管制等資訊。

蔣萬安也於會中強調，各局處要為災後復原預作準備，提前盤點各局處、12區公所及民間廠商可投入的人力、機具及救災資源，包括鏈鋸手、大型重機具、抽水機及清運車輛等；若颱風造成災情，將以採「先鋸除、後清運」的高效率模式，依主要幹道優先、次要道路次之，再依序恢復公園、學校及重要公共空間原則，最快速度恢復市容與交通秩序，讓城市運作儘速回到正常。

北市府也提醒市民朋友，多一分準備，就少一分風險。請市民提前檢查住家環境及排水狀況，固定陽台盆栽、招牌、懸掛物及易掉落物，並準備手電筒、飲用水、簡易糧食、必要藥品及行動電源。颱風期間非必要請避免前往山區、河川、河濱、地下道及易積水地區；如發現路樹傾倒、招牌掉落、積淹水或其他災情，請撥打1999市民專線通報。

蔣萬安 北市 巴威颱風

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