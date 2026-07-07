藝術化世十年探索與實踐！中台世界博物館十周年特展8月4日開幕

「中台世界博物館」今年迎來建館十周年，7日宣布將於8月4日至2027年5月23日，舉辦《一座博物館的誕生：藝術化世十年探索與實踐》十周年特展。這也是該館首度以展覽形式，系統性公開十年籌建歷程與策展決策，並透過豐富多元的互動體驗，帶領觀眾揭密不為人知的文化守護與幕後日常。

中台世界博物館以創辦人惟覺安公老和尚「藝術化世」理念為核心，十年來推動佛教藝術典藏、研究、展示與教育推廣，讓文化與信仰走入社會、融入生活。館內收藏豐富的石雕、佛像等藝術珍品，建築設計融合了唐代宮殿風格與現代簡約美學，環境莊嚴寧靜，每年吸引數十萬人參觀，也是中台灣知名的觀光景點。

今天的特展預覽發布會，由中台世界博物館館長見諶法師與各界貴賓共同參與「卷軸開箱」啟動儀式，正式宣告十周年特展將於8月4日揭開序幕。

現場以國光劇團演繹新創京劇《天女散花》精彩片段為主要藝術亮點。本次演出由戲劇顧問王安祈編創，國光一等老生盛鑑領銜主演，全劇以佛教經典故事為主軸，展現傳統戲曲與佛教藝術交融之美。

榮獲WCA世界小丑大賽冠軍的天馬戲創作劇團，亦帶來融合當代馬戲技藝的雜技演出，展現跨界藝術活力。

活動開場則由埔里在地、多次榮獲南投縣傑出演藝團隊的曼暉舞蹈團帶來開場演出，年僅10歲的孩子登台獻舞，以「十歲」呼應博物館走過的「十年」，純真身影象徵文化薪火延續。

見諶法師指出，近年博物館掀起對「博物館幕後」的關注熱潮，十周年特展正是回應這份好奇心而生。展覽以「博物館怎麼做？博物館做什麼？」為核心提問，分設五大單元，帶領觀眾走入博物館十年篳路藍縷的實踐現場。

第一單元創建的心願：回顧創辦人惟覺安公老和尚以「藝術化世」為願，從中台山博物館到中台世界博物館的建館歷程，呈現典藏形成與建築設計背後的故事。

第二單元展覽的幕後：解析常設展設計邏輯，並回顧開館至今十檔特展的策劃思考，讓觀眾看見每場展覽從靈感到成形的幕後歷程。第三單元教育大市集：以市集為場景意象，呈現館校合作、親子教育、文化近用與文化保存十年推廣成果，並設有互動靈感角落。

第四單元守護與傳承：走入義工的日常，向長年默默耕耘的義工團隊致敬，記錄這群守護者的培訓歷程與深厚情感。第五單元下一個十年：以「未來之樹」邀請觀眾寫下對博物館未來的期許，共同許下下一個十年的文化願景。

展場特別規劃多項互動體驗，包括常設展件體感互動投影、「今昔對比打卡」、「打光體驗」，以及「博物館任務中」遊戲挑戰包，建議觀展時間約45至60分鐘。

見諶法師表示，博物館成立十年來，作為以佛教文化為核心的博物館，獲得佛教界長老、高僧以及博物館學界專家的高度肯定，無論在展覽策劃或學術研究方面，都得到許多寶貴指導與支持，成為博物館持續成長的重要力量。

他指出，十周年特展除了回顧博物館一路走來的重要成果，也希望讓更多民眾了解創辦人惟覺安公老和尚創建博物館的初心與願景，透過佛教文物、藝術展示及文化教育，實踐「藝術化世」理念，讓佛法以藝術形式走入人心，進一步發揮文化弘法的力量。

展望未來，見諶法師說，中台世界博物館將持續朝向平權共融方向發展，打造更友善、更具包容性的文化空間，除了照顧身心障礙者及高齡族群，也將規劃親子展區，讓不同年齡層都能在博物館中找到適合自己的文化學習方式，使博物館成為全齡共享的文化教育平台。

為歡慶建館十周年，中台世界博物館推出系列優惠活動，邀請民眾走進博物館，共同感受十年藝術化世的成果。本館自即日起至8月31日止，推出免費參觀活動，中台世界博物館與木雕分館全面免費入館。

2026年9月1日起至12月31日，接續推出第二階段「十周年生日快樂」限定票價優惠：凡當年度滿10歲之兒童可享免費入館；身分證字號含「10」連號者，可享優惠票100元。

配合特展開幕，中台世界博物館特邀國光劇團於8月8日(六)、8月9日(日)下午2時在本館演出新創《天女散花》，演出前上午10時並於重閣講堂舉行專題講座。

國光劇團為國內指標性傳統戲曲表演團隊，曾榮獲金鐘獎及台新文化藝術獎，本次演出以佛教藝術結合新創劇目，並以佛教藝術中的吉祥意象為靈感，呼應博物館十年來所實踐的理念「佛法藝術化，藝術生活化」。

本劇由國光劇團戲劇顧問王安祈參考京劇大師梅蘭芳經典代表作《天女散花》編創，彭俊綱執導，盛鑑、鄒慈愛、劉珈后、林庭瑜主演，音樂創編馬蘭、舞台設計何任洋，展現台灣傳統戲曲與佛教藝術的跨界對話。本次演出由財團法人研華文教基金會贊助，並與國立傳統藝術中心共同製作。

中台世界博物館十周年特展8月4日登場，國光劇團新創《天女散花》跨界演繹佛教藝術。記者宋健生／攝影

中台世界博物館十周年特展透過豐富多元的互動體驗，帶領觀眾揭密不為人知的文化守護與幕後日常。記者宋健生／攝影

中台世界博物館館長見諶法師(中)與貴賓共同參與「卷軸開箱」啟動儀式。記者宋健生／攝影