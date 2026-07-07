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巴威颱風略減弱…暴風圈最快周五傍晚觸陸 嘉義以北恐被籠罩

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風將在周五晚間到周六白天距台最近。聯合報系資料照
巴威颱風將在周五晚間到周六白天距台最近。聯合報系資料照

巴威颱風來勢洶洶，氣象署預估周四海陸警齊發，暴風圈最快周五傍晚就會觸陸，且嘉義以北皆有機會被七級暴風半徑籠罩。目前各國預報路徑逐漸收攏，巴威將從台灣東北側外海，往西北方前進。走法類似西北颱，但好在它速度不慢，整體影響預計在周六晚間就會明顯趨緩。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署下午針對全台7縣市包含大臺北、臺中、南投地區及桃園至苗栗、雲林、嘉義山區發布大雨特報。

巴威颱風下午3時距離台灣仍有2100公里遠，穩定朝太平洋高壓南側偏西移動，預估周三晚間北轉，周五來到琉球群島南方，周五晚間到周六白天將是颱風距離台灣最近的時候，各地風雨明顯。颱風將沿著東北側外海往西北方前進。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一段時間巴威颱風強度將會稍微減弱，但來到台灣附近時仍會維持強烈颱風。且巴威七級暴風圈半徑達300公里以上，中部以北、宜蘭、花蓮都將籠罩在暴風圈內，南台灣也會受到影響。

黃恩鴻指出，周三後北海岸、東部海域及恆春半島就會開始有長浪出現。周五白天北部地區及宜蘭、花蓮將搶先出現短暫陣雨，隨颱風逼近，雨勢、雨區漸增。中部以北、宜蘭及花蓮恐有大雨，台中以北山區更可能達到豪雨等級以上。

黃恩鴻說，氣象署預計周四白天發海警、深夜發陸警，巴威颱風最快周四白天。預估周五傍晚後暴風圈就會碰觸到東半部陸地、周六中部以北及宜蘭、花蓮都有可能進入暴風圈範圍。

黃恩鴻表示，巴威路徑雖類似西北颱，雖仍會帶入西北風，但它速度不慢，預估影響到周六晚間就會明顯趨緩。周日台灣整體水氣仍偏多，但除西半部、東南部有短暫陣雨，其餘地區則以午後局部陣雨為主。

巴威颱風將在周五晚間到周六白天距台最近。圖／中央氣象署提供
巴威颱風將在周五晚間到周六白天距台最近。圖／中央氣象署提供

氣象署 巴威颱風

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