豆莢寶寶兒童音樂會加魔術 讓不可能成為可能

由朱宗慶打擊樂團2領銜演出的「豆莢寶寶兒童音樂會」，8月1日起展開全台巡演，這次的亮點讓音樂加上魔術，透過戲劇元素結合，希望啟發孩子只要努力，就可以讓不可能成為可能。

朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監高瀚諺今天在記者會上表示，過去的兒童音樂會他只負責寫主題曲或開場，但這次他挑戰了長篇創作，寫了一首長達10分鐘的純演奏開場曲，與這次加入的魔術做精準對位，「大家在舞台上看到的每一個動作、拿起的道具，背後都有相對應的旋律與節奏。」

高瀚諺表示，一開始排練時大家都很緊張，「因為魔術非常吸睛，會擔心音樂被蓋過去，但後來整排看到完整的呈現後發現，魔術不但沒有反客為主，反而幫打擊樂添加更豐富的色彩變化。」

看似活潑的舞台，背後是極致的專業，朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶表示，豆莢寶寶音樂會台上的每句話、每個動作都經過精準設計。朱宗慶表示，他看完之後發現，魔術非但沒有影響音樂的核心，反而凸顯了「將不可能變可能」的魔幻時刻，相信孩子們聽完音樂會之後會有自己的想像與啟發。

這次高瀚諺也在樂曲中加入音樂教育思維，舉例來說，遇到「黑魔法」的劇情橋段，高瀚諺用了巴赫著名的「G小調小步舞曲」；而在解開詛咒後，高瀚諺則讓這段旋律改以大調方式呈現，「這樣就能自然地把音樂大小調的氛圍改變，融入在情節感受中，希望巴赫不要罵我才好。」

這次在欣賞演出的過程中，豆莢寶寶會邀請大小朋友們一起敲打出魔法節奏，幫忙解決「魔幻打擊樂團」面臨演出場地改建的解散危機，用音樂拯救好看又好聽的「擊樂魔幻秀」。

演出前朱團也將展開「豆莢寶寶魔法繪本畫像募集」活動，主辦單位邀請大小朋友畫出心中的豆莢寶寶，投稿到官方粉絲頁，作品就有機會被收錄進魔法繪本，在「咻咻～魔幻擊樂秀」的舞台上亮相。

2026豆莢寶寶兒童音樂會「咻咻～魔幻擊樂秀」將於8月1日至10月18日巡迴台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等8縣市共25場。