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空總古蹟修復完工 李遠親揭空總轉型國家文化基地新樣貌
文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠、財團法人臺灣生活美學基金會董事長王時思、建築師許伯元、建築師蔡嘉豪，共同出席分享國定古蹟修復成果，並說明園區未來發展定位，見證空總從歷史場域走向國家文化基地。
國定古蹟空軍總司令部舊辦公大樓及戰情大樓前身為日治時期「臺灣總督府工業研究所」，1943年落成啟用，是當時臺灣重要的工業研究機構，1950年由空軍總司令部進駐作為辦公空間。2012年空軍總司令部撤出後，行政院於2015年核定全區開放，並交由文化部營運，確立空總成為文化場域的基礎，並於2024年升格為國定古蹟。
文化部表示，作為臺北市核心區段最為廣闊且面向大眾開放的文化場域，文化部多年的研究評估、蒐整意見及古蹟修復，同步由生美基金會營運「臺灣當代文化實驗場」進行場域實踐，包含成立聲響及視覺實驗室、動畫創作者基地、支持 Creators 新銳創作計畫等，成為臺灣前沿實驗型藝術的培育基地與國際交流窗口，在臺灣文化科技發展扮演著關鍵的推動者角色。
文化部表示，隨著古蹟大樓和戰情大樓修復完成及園區整體空間逐步開放，空總國家文化基地將持續推動古蹟保存與文化內容並進，讓這座曾經承載工業研究與國防任務的歷史場域，轉化為面向大眾、承載臺灣文化能量，並連結國際的重要國家級文化基地。
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