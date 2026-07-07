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桃機2026年上半年旅運創新高 估全年破5000萬人次、受惠3大因素

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃機2026年上半年旅運量逾2578萬人次，相較疫前同期2432萬人，成長6％。圖／桃機公司提供
桃機2026年上半年旅運量逾2578萬人次，相較疫前同期2432萬人，成長6％。圖／桃機公司提供

桃園機場去年客運量達4780萬人次，桃園機場副總經理余崇立指出，桃機2026年上半年旅運量逾2578萬人次，相較疫前同期2432萬人，成長6％，其中，今年第1季運量成長異常良好，主要受到國籍航空新機隊、新航線，以及匯率低、國人出國旅遊意願高的影響。余崇立說，隨著旅運需求持續攀升，預估今年旅運量逾5000萬人次，創下桃機歷史新高，同時也超過疫前高點4800萬人次。

根據桃園機場統計近年桃園機場運量成長營運，2019年旅運量達2432萬、2025年2347萬、2026年2578萬；2026年旅運量較2019年同期成長6％、較2025年同期成長9％。

余崇立說明，今年上半年成長動能，1至3月運量成長異常良好，盡管沒有明確數據，但推估受惠國籍航空新機隊、新航線，且國人對出國接受度仍高，雖然機票沒降價，但出國意願維持在高點，另外，台灣人還是喜歡前往東北亞旅遊，日韓匯率低等3大因素。

4至6月也有成長，但對比1至3月運量成長略下降，余崇立坦言，受到國際燃油增加、荷姆茲海峽關閉，導致東南亞供油短缺影響，過去航空公司會飛到東南亞加油，但因供油短缺，導致欲增班的日本航線、東南亞航線均暫緩。

余崇立表示，今年暑假旅運高峰期間，預估7、8月航班起降合計約4.6萬架次，平均每日逾750架次，超越2019年、2025年同期水準，建議旅客提前3小時抵達機場；三航北廊廳去年12月25日啟動迄今，累計1萬245架次、230萬人次。

據統計，2019上半年桃園國際機場航班共13萬1657架次、2025上半年共12萬8569架次，預估2026上半年為13萬3588架次。

余崇立說，機場公司將於暑期尖峰期間，協調人力調度與航廈動線管理，確保服務品質，同時建議旅客於暑假尖峰期間提前3小時抵達機場，善用網路報到、自助行李託運、e-Gate自動通關等服務，並可透過官方網站及APP線上掌握安檢等候即時狀況。

余崇立也提醒，傳統打火機每人限帶1枚，應隨身攜帶、禁止托運，防風及藍焰打火機則無論隨身還是托運都禁止攜帶；含有鋰電池的手持式電風扇要隨身攜帶，禁止托運；行動電源以2顆為限且隨身攜帶，飛行中不得使用及充電。

余崇立強調，通關攔檢最多就是不合規定的鋰電池，打火機也是大宗，會請旅客第一時間拋棄，如果不願拋棄者，部分旅客會辦理退關，由民眾交給家人或用宅配通寄回，大多數人因考量單價低、會直接選擇拋棄。

通關攔檢最多就是不合規定的鋰電池，打火機也是大宗。圖／桃機公司提供
通關攔檢最多就是不合規定的鋰電池，打火機也是大宗。圖／桃機公司提供

近年桃園機場運量成長營運。圖／桃機公司提供
近年桃園機場運量成長營運。圖／桃機公司提供

桃園機場 桃機

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