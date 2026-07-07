強度稍減弱…巴威恐仍以強颱之姿靠近台灣 3縣市暴風侵襲率達98%

巴威颱風巔峰期過，逐漸北上，預計周五、周六最接近台灣。根據氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」圖，截至下午3時，基隆市、台北市、宜蘭縣都已達到98%，顯示北部地區將首當其衝。

氣象署公布「120小時颱風暴風侵襲機率」圖，基隆市、台北市、宜蘭縣風雨侵襲機率達98%，新北市、桃園市也都有97%。新竹縣市、花蓮縣達93%、連江縣也有91%。

氣象署觀察，颱風於今天14時的中心位置在北緯16.5度，東經138.4度，以每小時30公里速度，向西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑350公里、十級風平均暴風半徑 150 公里。

氣象署指出，巴威今、明天將沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動；周四隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。

氣象署表示，巴威颱風接近台灣過程中有減弱趨勢，預估將以中颱上限至強颱下限強度接近台灣，由於暴風半徑仍達350公里，影響範圍較廣。若預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。