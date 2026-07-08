足球熱掀外送潮！foodomo祭超狂優惠：星巴克買一送一、滿＄711送77點

全民足球熱潮持續延燒，不少球迷熬夜守在電視機前觀看精彩賽事，炸雞、披薩、甜點、咖啡等外送美食也成為觀賽標配。現在，看球不用出門採買，只要動動手指，就能一次把餐點、飲品甚至生活用品送到家！統一集團旗下美食生鮮外送平台 foodomo 整合集團資源，串聯7-ELEVEN、星巴克、萬家福、樂家康超市、康是美等人氣通路，不論想買咖啡、宵夜、零食、生鮮食材或日常用品，都能一站搞定、即時送達，甚至比外出採買更划算。

統一集團美食生鮮外送平台foodomo，集結7-ELEVEN、星巴克、萬家福、樂家康超市、康是美等人氣通路，看球、美食一次搞定！ （圖／Shutterstock 提供）

整合統一生態圈，外送也能累積OPENPOINT點數

對於平時就習慣到7-ELEVEN、星巴克、康是美或萬家福、樂家康超市消費的民眾來說，透過 foodomo 下單更具吸引力。平台不僅支援 OPENPOINT 點數折抵消費，訂購後還可同步累積點數，讓每一次消費都能享有雙重回饋。

此外，foodomo更推出多項限時優惠，全平台、訂閱會員及指定品牌都有優惠，希望讓消費者看球、聚餐、下午茶或日常採買，都能享受更超值的價格。

星巴克好友分享、新訂閱會員免費試用30天，限時優惠一次看！

即日起至7月期間，foodomo推出多項限定優惠，包括：

• 7/1-7/31，首次加入「福饕+」訂閱方案輸入【有點好用】，月方案可額外多試用30天，同時享有多項優惠

• 7/6-7/12，全會員單筆消費滿711元，即贈OPENPOINT 77點，每戶最高回饋一次，總量限贈20萬點。

• 7/8-7/10，星巴克推出人氣好友分享活動，訂購兩杯特大杯、冰熱與風味一致的指定飲品（那堤、焦糖瑪奇朵或經典紅茶那堤），其中一杯由星巴克招待。

• 7/8-7/14，Mister Donut推出42元甜甜圈4入139元、6入199元優惠。

• 7/6-7/12，【幸運七盛典】活動期間，21Plus、Mister Donut、COLD STONE及Semeur聖娜單筆消費滿177元享7折優惠，最高折抵77元，每人最高可享5次。

會員突破150萬！foodomo以金融科技與資安實力打造安心外送體驗

除了優惠吸睛，foodomo近年也持續強化平台技術實力。平台已通過多項國際資安高標準認證，成功降低對外部支付網關的依賴，打造具備高度防禦能力的金融科技平台，提升交易安全與使用體驗。

憑藉整合消費者與商家App，以及統一集團生態圈資源優勢，foodomo營運表現持續成長。2025年平台商品交易總額較過去躍升17.3倍，訂單量成長12倍，會員數更突破150萬人，持續鞏固即時外送服務市場的重要地位。

足球賽事正熱，看球不必再為採買奔波只要用 foodomo 點起來，今天吃什麼都先折再說，還能順便把OPENPOINT點數帶回家，讓每場精彩賽事都能吃得更澎湃、買得更划算。

*詳細活動內容依foodomo APP公告為準。

*foodomo 保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利。