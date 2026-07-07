日本東京防災救急協會訪長安醫院 團長：高效能醫院周邊成熱門居住區

日本「公益財團法人東京防災救急協會」人員今天到台中市太平區的長安醫院參訪，並針對面對民眾高齡化的醫療挑戰以及急重症的救護經驗分享彼此的經驗。訪問團長宍戸洋平透露，日本同樣面臨高齡化挑戰，因為長者對急重症醫療照護的需求，往往讓高效能醫院周邊成為熱門居住區。

日本「公益財團法人東京防災救急協會」是在內政部消防署的促成與安排下到長安醫院參訪，同時也深化台日緊急醫療救護與民間防災體系的實務交流。

長安醫院由行政副院長莊聰益代表迎接，同時介紹該院的緊急醫療能力。他說，長安醫院擁有媲美醫學中心的醫療團隊與先進設備，並具備處置急性心肌梗塞、急性腦中風與重大創傷等3大急症的能力，因此能肩負著守護太平地區超過20萬居民健康的使命。

在日常的緊急醫療救護鏈中，長安醫院打破被動等待，主動將醫療觸角向前延伸，透過公私協力即時通報機制，在患者到院前即啟動急救準備，提供最高效率的醫療協助。

急診室主任廖育聖醫師也說，長安醫院設有醫療團隊24小時全年無休待命，能隨時啟動綠色通道急救流程。為了與死神搶時間，長安醫院與消防隊、民間救護車保持高度密切的聯繫；透過無線電、電話與即時通報群組，能在患者送醫途中，院內急診與專科醫師就能同步掌握病況、提前做好手術或處置準備，達到「到院即救治」的無縫接軌。

日本參訪團團長、東京防災救急協會救急事業本部長宍戸洋平對長安醫院的急救能力表示高度肯定。對於長安醫院具備處置急性心肌梗塞、急性腦中風與重大創傷等3大急症的能力，協會人員大為肯定，並認為是讓太平成為安心宜居的社區，以及在少子化浪潮下，人口仍能逆勢正成長的關鍵基石。

他指出，長安醫院因為能提供最快、最好、最適切的醫療服務，不僅讓太平成為安心宜居的社區，更是該區在少子化浪潮下，人口仍能逆勢正成長的關鍵基石。日本同樣面臨高齡化挑戰，長者對急重症醫療照護的需求，往往讓高效能醫院周邊成為熱門居住區，長安醫院的經驗非常值得借鏡。