空總古蹟修復完工 李遠揭關鍵字：頂尖、實驗、捍衛

文化部7日舉辦「空總台灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工媒體交流會。文化部長李遠、財團法人台灣生活美學基金會董事長王時思、建築師許伯元、建築師蔡嘉豪，共同出席分享國定古蹟修復成果，並說明園區未來發展定位，見證空總從歷史場域走向國家文化基地的重要時刻。

國定古蹟空軍總司令部舊辦公大樓及戰情大樓前身為日治時期「台灣總督府工業研究所」，1943年落成啟用，是當時台灣重要的工業研究機構；1950年由空軍總司令部進駐作為辦公空間。

2012年空軍總司令部撤出後，行政院於2015年核定全區開放，並交由文化部營運，確立空總成為文化場域的基礎，並於2024年升格為國定古蹟。今年8月，舊辦公大樓及戰情大樓將正式卸下修復鷹架，空總將首次以完整型態全面打開，國藝會也即將於年底前進駐。

為此，文化部提出由「文化實驗場」邁向「文化空總」，最終成為「國家文化基地」願景。

李遠致詞表示，空總有三個關鍵字，就是「頂尖、實驗、捍衛」。這棟大樓涵蓋台灣歷史，當年日本人蓋這棟大樓，是準備開始要南進，企圖管轄整個東南亞。因此，這棟大樓分了15個研究室要做實驗，並召募物理、化學、生物等頂尖科學家。冷戰後，美援進駐空總指揮作戰，捍衛台灣安全。

李遠認為，「頂尖、實驗、捍衛」，仍能對應未來的空總。全台灣最頂尖的藝術家、文化人將來此進出，做出最前衛的藝術實驗，走向全世界，同時也是捍衛台灣的文化主權。未來這棟大樓就是一個為了文化主權而保留的基地。

李遠提到，過去這邊變成 C-LAB 之後，大家都覺得很神秘，事實上就跟日本人做實驗時的情況蠻像，就是外表看起來空空，藝術家躲在裡面做實驗，現在也有一些動畫、文化科技的成果展現，走在時代前方，「今天走到文化空總，就打開來讓大家看，未來我們要做什麼」。

李遠也說，對於空總的未來充滿了想像，所有文化的可能性，都會在這邊發生。他期待這個地方會成為「0到1、1到無限」，將來會是台北市文化雙軸線的另外一個中心點。這不是一個地理上的中心點，而是一個幾何生活中心的中心點。

空總作為台北市核心區段最為廣闊且面向大眾開放的文化場域，文化部謹慎地歷經多年研究評估、蒐整意見及古蹟修復，同步由生美基金會營運「台灣當代文化實驗場」進行場域實踐，包含成立聲響及視覺實驗室、動畫創作者基地、支持Creators新銳創作計畫等，成為台灣前沿實驗型藝術的培育基地與國際交流窗口。