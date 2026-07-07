國內第2例變種M痘Ib境外移入 20多歲男香港返台出現症狀才打疫苗

疾管署公布，近期新增確診4例M痘確定病例，分別為2例本土個案及2例境外移入個案，為20多歲至40多歲男性。疾管署發言人曾淑慧表示，其中1例境外移入個案病毒株感染型別為Ib型，為國內出現第2例M痘Ib境外移入個案，是一名20多歲男性自香港返台後，出現症狀才去接種疫苗，疫調發現有不安全性行為。提醒民眾有不安全性行為應提前接種疫苗，最遲於暴露4天後接種。

疾管署今公布，近期新增確診4例M痘確定病例，分別為2例本土個案及2例境外移入個案，為20多歲至40多歲男性，於5月中旬以後發病，發病前大多未接種M痘疫苗，因生殖器、四肢軀幹等處陸續出現疹子、發燒、畏寒及全身倦怠等症狀就醫，經醫師診斷疑似Ｍ痘採檢通報後確診，經基因分型鑑定確認，其中1例境外移入個案病毒株感染型別為Ib型，其餘為感染第II型。

疾管署指出，目前全球M痘疫情持續，今年5月共計32國家/地區報告共1142例確定病例，其中63.9%的病例來自非洲地區，共計有3例死亡，致死率為0.3%，分布的國家以馬達加斯加、中國大陸、法國、澳洲及德國為多。自2022年起，M痘疫情造成全球大規模社區傳播以來，全球已累計144國通報逾18.5萬例M痘確定病例及509例死亡，並主要分布於美、非兩洲。

疾管署說明，全球M痘Ib型(Clade Ib)病毒跨國傳播威脅增加，自2024年1月以來，全球已有63個國家或地區曾通報檢出Ib型確診病例。近6周亞洲地區已出現零星病例包括中國1例、泰國2例；非洲則以馬達加斯加、肯亞、幾內亞、南蘇丹、喀麥隆及剛果民主共和國為多。此外，西班牙與泰國持續報告Ib型社區傳播疫情，挪威亦通報首例Ib型病例；根據統計，Ib型較II型致死率略高但相近，疾病嚴重度則與個案本身免疫力相關。

疾管署表示，國內今年截至7月6日累計19例M痘確定病例，15例本土及4例境外移入，皆為青壯年男性，年齡介於20至50歲，自2022年6月列入第二類法定傳染病迄今，累計確診535例病例，496例本土及39例境外移入，且北、中、南部均有病例，經疫調發現確診者皆曾有不安全性行為，且近9成未接種過M痘疫苗。今年病例數低於2024年及2025年同期24例及21例。

疾管署指出，截至今年6月底已有約11萬人至少接種過1劑M痘疫苗，其中7萬8000餘人完成2劑疫苗接種，顯示仍有近3成，約3萬1千餘人尚未完成第2劑疫苗接種，疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種M痘疫苗為目前最有效且能同時預防第I及第II型病毒株感染方式。

若僅接種1劑疫苗，對疾病的保護力僅約4成至8成，完成接種2劑疫苗後，保護力則可達9成，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，符合接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。

有關公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下查詢。另不符合公費M痘疫苗接種資格者，若經醫師評估確有暴露風險，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。

疾管署再次呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免可能與不特定人士親密接觸之社交活動場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。