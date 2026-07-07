近半國人受過敏困擾！ 研究揭異位性皮膚炎、鼻炎、氣喘「三部曲」

「孩子只是皮膚比較敏感，長大就會好。」這是常見的錯誤觀念，台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長歐良修表示，異位性皮膚炎不只是皮膚問題，更可能是過敏疾病的起點。臨床上常見孩子先出現異位性皮膚炎，之後陸續發展成食物過敏、過敏性鼻炎，甚至氣喘，醫學上稱為「過敏進行曲（Atopic March）」。

歐良修說，一旦免疫系統朝過敏體質發展，後續不同過敏疾病可能接連出現，包括皮膚反覆紅疹、夜咳、清晨頻繁打噴嚏等症狀，都可能是身體發出的警訊，不應輕忽。過敏常從嬰幼兒時期的皮膚問題開始，接著延伸至上呼吸道的過敏性鼻炎，再往下呼吸道引發氣喘。

7月8日是世界過敏性疾病日，台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會根據最新數據，分析超過200萬名兒童的大型世代研究，過敏性鼻炎盛行率已逼近5成，氣喘約2至3成，異位性皮膚炎也超過1成，呼籲家長把握3歲前免疫系統發育關鍵期，及早預防比等到發病後治療更重要。

近年國內外研究發現，過敏疾病已成為台灣兒童最常見的慢性疾病之一。2025年刊登於「Pediatric Allergy and Immunology」的台灣大型研究，分析兩大國家資料庫、追蹤16年，也證實台灣兒童過敏性疾病盛行率相當高，且出生排行、家庭環境等因素，都可能影響過敏發生風險。

預防過敏不能只靠打掃減少外來過敏原，更要兼顧免疫系統發育與營養照護，才能從源頭降低未來過敏風險。台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會前理事長呂克桓表示，母乳是嬰兒最佳營養來源，也是最優先建議的方式。若因各種因素無法純母乳哺餵，應與兒科醫師討論合適配方，把握出生至3歲免疫系統建立的黃金期。

羊奶是否也有預防過敏效果？呂克桓說，目前缺乏充分且一致的過敏預防證據，因為其蛋白質結構與牛奶相似，無法作為牛奶過敏的安全替代品。部分具有臨床實證的水解蛋白配方，對高過敏風險嬰兒可降低異位性皮膚炎發生機率。

過敏疾病的起點與先天遺傳基因、第一次接觸過敏原有關，許多父母認為自己沒有過敏，孩子應該也不會過敏。歐良修提醒，臨床上約有一半過敏兒其實來自沒有明顯過敏病史的家庭，因此每位新生兒都應重視過敏預防，而非等出現症狀才開始處理。家長可利用家族過敏風險評估（Family Allergy Score, FAS）了解孩子過敏風險，及早與醫師討論防敏策略。

歐良修強調，兒童不是縮小版的大人，免疫系統會隨著成長持續發育，兒科照護除了治病，也包括成長發育、疫苗接種及過敏管理。若能從生命最初1000天開始建立正確防敏觀念，有助降低未來過敏疾病發生風險，讓孩子遠離反覆過敏與氣喘困擾。