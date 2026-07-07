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未滿1歲男嬰全身強直性痙攣 腸病毒D68型併發肺炎重症住院

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中部1名不滿1歲大男嬰因6月上旬出現發燒症狀，曾至診所就醫，因症狀持續至急診就醫並收治住院，後續出現全身陣攣情形，轉院並收住加護病房治療，經通報檢驗確認為腸病毒D68型併發重症，個案已返家出院。記者翁唯真／攝影
中部1名不滿1歲大男嬰因6月上旬出現發燒症狀，曾至診所就醫，因症狀持續至急診就醫並收治住院，後續出現全身陣攣情形，轉院並收住加護病房治療，經通報檢驗確認為腸病毒D68型併發重症，個案已返家出院。記者翁唯真／攝影

中部1名不滿1歲大男嬰6月上旬出現發燒症狀，曾至診所就醫，因症狀持續至急診就醫，院方收治住院，後續出現全身陣攣情形，轉院並收住加護病房治療，經通報檢驗確認為腸病毒D68型併發重症，個案已返家出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案於5月下旬就出現流鼻水症狀，6月上旬更出現咳嗽、發燒至39度，雖經就醫症狀有緩解，隔2天又出現發燒症狀，至急診一開始發現有泌尿道感染，收治住院治療又出現雙眼上吊、全身強直性痙攣，且發現有肺炎情況，便轉到加護病房，檢驗出D68型，6月下旬症狀改善轉一般病房，總共住院2個多星期。

林詠青說，同住家人5月初有出現流鼻水症狀，5月底緩解。一般來說，感染腸病毒 D68型最主要的症狀，唯發燒、流鼻水跟咳嗽等等呼吸道的症狀，跟一般典型聽到的腸病毒的症狀皰疹性咽峽炎或手足口症，這些症狀都比較不一樣。不過感染D68型特別要注意的是說，嚴重的話可能會導致「急性無力肢體麻痺」，或是腦炎、脊髓炎等等這些中樞神經的症狀，另外也有可能會造成呼吸衰竭。

疾管署統計，今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡，分別為感染腸病毒D68型4例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例。依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次第26周門急診就診計7522人次，較前一周7044人次，上升6.8%，近期疫情趨勢呈上升。

近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及腸病毒D68型，腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意嬰幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。鄰近多國/地區如越南、中國、日本、韓國、泰國、新加坡及香港近期腸病毒疫情升溫，其中，越南疫情嚴峻，自去年12月中旬迄今年6月累計報告約5萬5000例病例，其中10例死亡，且以EV71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例為多。

疾管署表示，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、流行期間減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署提醒，成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生，尤其是外出返家後及擁抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，家人如有疑似症狀，應做好隔離或防護措施，避免接觸孕婦及嬰幼兒。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

腸病毒 發燒 嬰兒

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