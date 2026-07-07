高鐵新世代列車出廠倒數24天 系統整合測試完成

台灣高鐵今天在官方臉書粉絲團公開新世代列車N700ST最新車廂內部照片，並宣布全車系統整合測試完成，預告距離首部新車出廠倒數24天，預計7月底出廠。

台灣高鐵向日本採購的12部新世代列車N700ST，首部新車預計7月底出廠，8月中旬運送抵台，根據高鐵先前規劃，2028年底新車將全數投入營運，而董事長史哲日前曾透露，首部新車預計於明年7月上線。

台灣高鐵在臉書發文表示，高鐵列車可不是製造結束就算完成，12節精心打造的車廂在合體後需要達成系統整合，確保電力、訊號在全車傳導無礙，關鍵設備都能正常運作，才能實現乘車時理所當然的安全舒適。

台灣高鐵同時還公布多張新世代列車N700ST最新車廂內部照片，包括座椅、玄關通道等。

台灣高鐵指出，N700ST全車系統整合測試完成，順利達成出廠前的最後一個里程碑，有賴台日雙方技術團隊從設計、製造，直至各項測試、查驗環節的細節掌控，用職人精神，完善旅人體驗。