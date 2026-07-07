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台灣老街大洗牌！「1景點」狂吸907萬人奪冠 網推：融合歷史美食

聯合新聞網／ 綜合報導
交通部觀光署統計，彰化的「鹿港老街及周邊地區」以驚人的吸客能力強勢奪下全台冠軍。 聯合報系資料照
交通部觀光署統計，彰化的「鹿港老街及周邊地區」以驚人的吸客能力強勢奪下全台冠軍。 聯合報系資料照

在台灣眾多知名老街中，誰是人氣最高的觀光霸主？根據交通部觀光署最新公布的今年1至4月台灣老街觀光人次統計，彰化的「鹿港老街及周邊地區」以驚人的吸客能力強勢奪下全台冠軍，在短短4個月內就狂吸高達907萬4086人次朝聖，成為近期最強的台灣老街代表。

在這份最新出爐的熱門老街觀光統計中，彰化鹿港老街成功擊敗了多個北部的老街景點。緊隨其後奪下亞軍的是瑞芳風景特定區（九份老街），4個月內共累計了756萬1023人次造訪；第三名則為淡水金色水岸及周邊地區，共吸引521萬5918人次前來旅遊。至於第四名與第五名，則分別由雲林斗六太平老街的490萬7257人次，以及桃園老街溪沿岸步道的426萬8557人次奪得。

另外，在觀光署的統計資料中，全台熱門老街的第六名至第十名也依序揭曉，分別為高雄旗山老街、桃園大溪老城區、新北鶯歌老街、三峽老街以及台南新化老街。雖然各個老街都各具特色與死忠支持者，但彰化鹿港老街依然憑藉著超高的人氣數據脫穎而出。

鹿港老街的網路口碑在Google評價上更擁有4.5顆星的高分。許多實際造訪過的旅客對於這裡的豐富度給予極高評價「是台灣極極極極少數長得完全不一樣的老街，保留下不少清代時期的建築及道路」、「避開了周末的人山人海，更能細細品味這座古鎮的紅磚巷弄與生活氣息」、「鹿港老街古色古香，走在街上彷彿穿越時光」、「最喜歡的老街，腹地大，商店獨有特色很多」。

也有在實際走訪後提供建議「相對也好停車，如果要停室內的，可以到立體停車場或洛津國小地下場」」、「沿途美食選擇豐富，每樣都讓人垂涎三尺，還能順道參拜天后宮」、「若是認真想認識鹿港老街一天應該沒有辦法，兩天一夜應該會比較適合」、「建議停在稍微外圍一點的停車場，走一下路進去老街。既不會塞車，停車費也平價許多」、「假日來走走吃吃喝喝非常舒服，但是周邊的停車費真的有點貴」。

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