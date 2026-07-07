巴威進逼...北北基桃同步宣布是否放颱風假？蔣萬安說話了

巴威強颱進逼，侵襲北台縣市機率相當高。對於台北市是否有可能放颱風假？台北市長蔣萬安今天被問及先前基隆已修正放假標準，這次判斷是否北北桃就可以？蔣萬安表示，還是會啟動跟北北基桃四縣市共同討論與交換意見，終究都是共同生活圈。

蔣萬安今天中午出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典」，對於這次巴威強颱進逼，北市府氣象團隊預最接近北市的時間點，會是周五晚間十時到周六早上八時。

蔣萬安今天也被問及，這次巴威是否放颱風假，是否是北北基桃四市平台討論？還是僅北北桃？蔣說，基本上每一次停班停課，一定都是依照現有的規定、相關的標準。

蔣說，北市府同時也一定會啟動跟基北桃四縣市大家共同交換意見跟討論。終究都是共同生活圈，不管是上班、工作或者是上學，這個都是必須要整體的考量。