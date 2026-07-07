看得到、用不到？苗栗敬老愛心卡合作計程車司機設籍2鄉掛零

苗栗縣敬老愛心卡今年6月擴大適用在搭乘合作計程車，遭抱怨看得到、享用不到，縣府調查18鄉鎮市合作計程車司機設籍地，過半11鄉鎮個位數，其中三灣鄉、泰安鄉甚至掛零，偏鄉確有使用不方便的問題。

苗栗縣敬老愛心卡今年6月擴大到搭乘計程車，7月再擴大至農會消費，縣府滾動式檢討，縣長鍾東錦接獲反映偏鄉搭計程車不方便，對偏鄉不公平，今天宣布兩項300點合併通用，並交辦縣府社會處研議。

社會處調查，敬老愛心卡合作車隊包括台灣大車隊、金昌第一無線車隊、風城車隊，及五權交通，司機設籍在苗栗有202名，大多數集中在苗栗市、頭份市、竹南鎮及公館鄉，11鄉鎮市不超過10人，其中，三灣鄉、泰安鄉掛零，獅潭鄉1名，通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉及西湖鄉各2人，銅鑼鄉、南庄鄉各3人，苑裡鎮、頭屋鄉各4人。