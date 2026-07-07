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百人派對大地餐桌 台南國際芒果節左鎮場周六登場
2026台南國際芒果節左鎮場本周六將在左鎮驛站登場，將以「芒果烘焙」為主題，安排百人派對大地餐桌，結合在地芒果、特色農產、食農教育及農村體驗，邀請各地遊客走訪山城，品嘗在地芒果美食料理好滋味。
市府農業局表示，11日左鎮場活動以芒果烘焙為主軸，規畫芒果烘焙DIY、芒果農園探索、特色市集及藝文展演等豐富內容，市府持續透過國際芒果節推廣優質芒果及特色農產品，並結合食農教育、農村旅遊及地方文化，更多活動資訊請見台南國際芒果節FB粉絲專頁。
農業局長李芳林說，今年活動特別規畫百人派對大地餐桌，結合左鎮在地食材與當季鮮甜芒果，呈現從產地到餐桌的飲食文化；另安排芒果烘焙DIY、芒果農園探索及農村特色市集，讓民眾透過親身體驗認識芒果栽培、生產及加工應用，並選購芒果及芭樂、竹筍、山藥、火龍果、木瓜、咖啡等優質農特產品，感受左鎮豐富農業特色。
左鎮區農會總幹事張益瑞表示，左鎮區位於台20縣沿線，擁有特殊白堊地質，孕育出香氣濃郁、果肉細緻、甜度高的優質芒果。近年農會持續串聯農業、生態、文化與觀光資源，打造具地方特色的農村品牌，希望透過芒果節活動，吸引更多民眾走入產地，品味在地農產，探索左鎮豐富的人文風貌與自然景觀。
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