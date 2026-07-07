部分育兒用品恐增窒息風險 林月琴與民團提3訴求促政府管理

近年各式標榜育兒便利、解放雙手的嬰幼兒用品快速增加，但部分產品可能增加嗆奶、窒息、翻覆及溺水等風險。民進黨立委林月琴今與靖娟兒童安全文教基金會開記者會，呼籲政府應盡快建立高風險嬰幼兒用品管理制度，透過風險評估、資訊揭露及網路平台管理等機制，將兒童安全管理從事故後處理提升為事故前預防。

據衛福部公布2025年死因統計結果，1至14歲兒童第二大死因為事故傷害；國健署也在6歲以下兒童死亡原因回溯分析指出，2025年900名死亡個案中，有286名為嬰兒猝死，其中8成與不安全睡眠環境有關。顯示許多兒童事故其實具有預防的可能，也凸顯建立安全照顧環境及強化嬰幼兒用品安全管理的重要性。

林月琴今與靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏在記者會中演示餵奶枕、嬰兒睡窩及嬰兒洗澡椅，都可能增加嗆奶、窒息或溺水等風險，並提醒家長選購及使用時，不應只追求便利，更應留意產品安全性及正確使用方式。

許雅荏向政府提出三大訴求，第一，危險用品要下架：建立高風險嬰幼兒用品風險評估制度，針對具安全疑慮產品採取警示、下架或其他適當管理措施；第二、產品風險要揭露：建立商品安全資訊揭露及召回制度，整合國內外警示、事故及召回資訊，協助家長及照顧者掌握風險；第三、網路平台要把關：強化網路平台及跨境電商管理責任，避免遭警示、召回或不符安全規範的商品持續販售。

經濟部標準檢驗局檢驗行政副組長鄭慶弘說，目前已將37項兒童用品列入強制檢驗範圍，要求進口或出廠前一定要符合檢驗標準規定，才可以在市面上銷售，也會抽檢不符合規定就下架；衛福部社家署兒少組長黃伶蕙說，接收到商品下架資訊後，將會上傳至托育媒合平台、相關托育會議上做宣傳、加強教育訓練，將「是否使用安全玩具」項目納入行政檢查。

國健署則表示，已與經濟部聯繫，目前修編中的兒童健康手冊中加強產品標示和選購注意事項，未來也會持續在衛教指導中與相關醫師做共同努力。