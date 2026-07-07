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龜背芋人氣攀升 高雄農改場推出新品種「曙光」

中央社／ 台北7日電

電信蘭（龜背芋）因具自然裂葉與孔洞，是頗受歡迎的觀葉植物，且人氣持續攀升。農業部高雄農改場推出新的品種「曙光」，葉色變化豐富，不再只是單純綠色，且斑紋更明顯。

農業部今天發布新聞稿，近年來觀葉植物熱潮席捲全球，居家綠化與室內設計需求日益求新，帶動特色觀葉植物市場快速成長，其中葉形獨特、具自然裂葉與孔洞的電信蘭（龜背芋），以濃厚熱帶風格與高搭配性，在國際市場人氣持續攀升。

農業部說，龜背芋不僅成為居家與商業空間的設計亮點，其葉片也廣泛應用於花藝切葉素材，市場需求穩定且具成長潛力。因應市場趨勢，高雄區農業改良場積極布局龜背芋育種，突破長期以來以綠葉品種為主的發展瓶頸，歷經多年研發，成功培育出具高觀賞價值與市場潛力的新品種「曙光」。

高雄農改場場長羅正宗說，這次龜背芋新品種的誕生，源自一段跨國觀察所激發的創新契機。2010年，高雄農改場研究人員赴荷蘭參與國際花卉商業展時，首度見到葉片帶有斑紋變化的龜背芋，其獨特的葉色與形態令人驚艷；隔年於日本東京國際花卉博覽會再度看見商品化展示，市場潛力更加明確，進一步啟發團隊投入龜背芋育種研究。

為突破國內長期以綠葉品種為主的發展限制，高雄農改場自2012年起攜手國家原子能科技研究院，導入伽瑪射線種子誘變技術，成功創造多樣化葉片色彩變異。歷經10年系統性觀察與篩選，於2022年正式提出龜背芋新品種「高雄1號～曙光」植物品種權申請，並於2025年完成業界非專屬授權。

羅正宗說，「曙光」葉色變化豐富、斑紋表現鮮明，兼具高觀賞價值與設計應用潛力，可大幅提升產品差異化與市場辨識度，並拓展盆花及切葉等多元創新應用，為國產花卉產業帶來新的市場機會與應用價值。

農改場 農業部 高雄

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