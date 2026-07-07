語言學習可刺激大腦 提升認知抗老化

學習語言也能抗衰老！一項跨國腦科學研究指出，精通四種語言的人，其大腦狀態比實際年齡年輕約13歲，而雙語使用者則平均年輕6歲。專家建議，無論處於何種年齡，學習新語言都能增強神經連結並提升大腦的健康韌性。

學習新語言抗老化

《衛報》報導，來自西班牙、智利、阿根廷和都柏林的科學家利用腦磁圖技術，針對728名年齡與語言能力不同者的腦部活動進行分析。結果顯示，精通的語言數量越多，大腦的生理年齡可能比實際年齡更年輕，而學習新語言也有助大腦延緩老化。

這項研究證實了多語言使用者，他們的大腦在物理特徵上比實際年齡更年輕，且延緩衰老的程度會隨著掌握語言數量的增加而有顯著提升。儘管生活習慣等其他變因仍需考量，專家仍建議透過終身學習來保護認知健康。

語言提升大腦韌性

《神經科學報》指出，當大腦在多種語言間切換時，必須不斷抑制非目標語言，這種高強度的認知控制可強化神經連結及減緩衰退。因此，研究團隊利用人工智慧建立「大腦時鐘」進行分析，並發現語言流暢度與習得時間將是維持神經活性的關鍵。

如此一來，通曉四種語言的人，其大腦生理狀態比實際年齡年輕13歲，雙語者與三語者的腦部也分別呈現出年輕6歲與7歲的趨勢。科學家強調，無論何時開始學習新語言，這種挑戰性學習都能有效提升大腦健康韌性。

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