台灣醫願診所攜手日本頂尖抗衰老醫療集團 簽下跨國合作備忘錄

當全世界球迷都期待足球巨星在世界盃踢出神級表現時，醫療界也正迎來一場屬於健康的世界級賽事！知名醫療體系醫願診所（iHope Clinic）日前邁向重要里程碑，與日本頂尖抗衰老醫療機構 「5Star Medical Club」 正式簽署合作備忘錄，建立跨國醫療合作平台，更同步成立全新健康美學品牌 gloé，進一步將健康、美學落實於日常生活的全新篇章。

坐落於日本東京銀座五星級半島酒店的「5Star Medical Club」，提供頂級會員專屬的一站式及客製化抗衰老服務。未來，雙方將於抗衰老醫學、功能醫學、精準健康管理、再生醫療、醫師交流、臨床教育及國際醫療服務等領域展開深度合作，整合日本在健康壽命（Healthspan）管理的經驗與台灣臨床醫療的專業，共同打造更符合亞洲需求的健康照護模式。

此外，醫願診所全新品牌 gloé 則以「內在的身心健康、外在的容光煥發」為核心理念，結合健康管理、肌膚科學、毛髮再生、睡眠調養、疲勞修復、運動營養醫學、身心優活(Wellness)，從根本出發，喚醒身體自我修復與調節的能力。

日前，醫願診所院長葉曙慶也舉辦新書簽書會，活動當天吸引眾多貴賓及書迷到場祝賀。《醫願》一書除了獲得國際名廚江振誠、JJ林俊傑、孫芸芸、蔡依珊、蔡明興、蔡康永、台北市長蔣萬安等各界名人聯合推薦，並榮登博客來排行榜冠軍、誠品排行榜第二名。北市文化局局長蔡詩萍更特別親臨現場獻上祝福，藝人江宏恩、金鐘獎得主溫士凱、時尚CEO溫筱鴻、藝術家郭彥甫及前總統醫療顧問陳振文等重量級人士也都到場祝福，並期許為台灣醫療寫下新頁。

醫願診所院長葉曙慶舉辦新書簽書會，北市文化局局長蔡詩萍(左)親臨現場獻上祝福。圖／醫願診所提供