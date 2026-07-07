巴威颱風來勢洶洶 花蓮萬里溪堰塞湖2條件發布紅色警戒、撤離居民

巴威颱風持續逼近，中央氣象署氣象預估周五、周六最接近台灣。花蓮萬里溪堰塞湖今天監測蓄水量達63.87%，林業及自然保育署花蓮分署宣布，一旦雨量預估12小時內可能溢流，或者發布陸上颱風警報，就會發布紅色警戒強制疏散下游保全戶。

花蓮分署持續監測萬里溪堰塞湖，今天上午再度出動空拍，顯示水位持續上升，壩體沒有明顯滲流。監測顯示，到今天上午8時，蓄水量325.73萬噸，占最大庫容量510萬噸的63.87%。

花蓮分署說明警戒發布條件，若經氣象署雨量預報，推估堰塞湖將於24小時內溢流或發布海上颱風警報，就會發布黃色警戒，若預估12小時內可能溢流，或氣象署發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒。

萬里溪堰塞湖先前曾發布黃色、紅色警戒，並撤離下游百餘名保全戶，當時發布條件是48、24小時內溢流，這次警戒條件收緊到24及12小時，花蓮分署長黃群策作出說明。

黃群策表示，行政院政委季連成日前主持防災會議時，詢問各單位後確認都有充分準備可馬上完成相關防災工作，包括堤防已補強，公路局可在2小時內封鎖萬里溪橋，縣府及鄉鎮公所也可在3小時內完成撤離，因此縮短示警時間。至於目前颱風路徑和預估雨量，還待中央氣象署預報，花蓮分署將續將持續掌握堰塞湖最新狀況。