快訊

日本戰犯難逃法網！東京大審幕後的大國交易秘辛

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風來勢洶洶 花蓮萬里溪堰塞湖2條件發布紅色警戒、撤離居民

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林保署花蓮分署今天再度出動空拍，監測顯示萬里溪堰塞湖蓄水量325.73萬噸，達最大庫容量63.87%。圖／花蓮分署提供
林保署花蓮分署今天再度出動空拍，監測顯示萬里溪堰塞湖蓄水量325.73萬噸，達最大庫容量63.87%。圖／花蓮分署提供

巴威颱風持續逼近，中央氣象署氣象預估周五、周六最接近台灣。花蓮萬里溪堰塞湖今天監測蓄水量達63.87%，林業及自然保育署花蓮分署宣布，一旦雨量預估12小時內可能溢流，或者發布陸上颱風警報，就會發布紅色警戒強制疏散下游保全戶。

花蓮分署持續監測萬里溪堰塞湖，今天上午再度出動空拍，顯示水位持續上升，壩體沒有明顯滲流。監測顯示，到今天上午8時，蓄水量325.73萬噸，占最大庫容量510萬噸的63.87%。

花蓮分署說明警戒發布條件，若經氣象署雨量預報，推估堰塞湖將於24小時內溢流或發布海上颱風警報，就會發布黃色警戒，若預估12小時內可能溢流，或氣象署發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒。

萬里溪堰塞湖先前曾發布黃色、紅色警戒，並撤離下游百餘名保全戶，當時發布條件是48、24小時內溢流，這次警戒條件收緊到24及12小時，花蓮分署長黃群策作出說明。

黃群策表示，行政院政委季連成日前主持防災會議時，詢問各單位後確認都有充分準備可馬上完成相關防災工作，包括堤防已補強，公路局可在2小時內封鎖萬里溪橋，縣府及鄉鎮公所也可在3小時內完成撤離，因此縮短示警時間。至於目前颱風路徑和預估雨量，還待中央氣象署預報，花蓮分署將續將持續掌握堰塞湖最新狀況。

林保署花蓮分署今天再度出動空拍，監測顯示萬里溪堰塞湖蓄水量325.73萬噸，達最大庫容量63.87%。圖／花蓮分署提供
林保署花蓮分署今天再度出動空拍，監測顯示萬里溪堰塞湖蓄水量325.73萬噸，達最大庫容量63.87%。圖／花蓮分署提供

花蓮 巴威颱風 堰塞湖

延伸閱讀

颱風巴威接近 嚴密監測萬里溪堰塞湖蓄水量逾6成

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

萬里溪堰塞湖已達最大容量6成 巴威颱風周末襲台嚴防豪雨

巴威恐以強颱侵台 氣象署：周四白天海警晚上陸警、暴風圈周五傍晚觸陸

相關新聞

巴威重要關鍵期曝 暴風圈可籠罩3分之2個台灣、7縣市風雨猛烈搖滾區

巴威颱風對台灣構成威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。󠀠

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威，昨天下午2時已增強至60米／秒，平今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

強颱巴威逼近！他開「地球直播」見真身嚇傻 網齊喊：不要颱風假了

強颱巴威正逼近台灣，龐大的雲系和完整結構引發網友震驚，呼籲希望颱風不要侵襲。氣象專家警告，若路徑不變，北部及東部將受影響，防颱準備刻不容緩。

不是胖才有！大腿長「和牛雪花」恐增糖尿病風險 醫授4招自測

不少人喜歡頂級和牛均勻的油花，不過若類似的「雪花」出現在人體肌肉，恐怕不是好事。復健科醫師王思恒提醒，肌肉內脂肪堆積形成的「雪花肌」，不僅可能影響肌肉品質，更與糖尿病、肌少症及跌倒風險增加有關，民眾別只看體重數字，更應留意肌肉健康。

不吃白飯害月經延遲？中醫師喊別再忌口：男女都要吃

一名女網友近日在Threads發文表示，自己因長期攝取白米飯過少，導致身體機能及氣血受到影響，甚至月經延遲很長一段時間。她表示，看完中醫後才知道，「女生還是乖乖的一定要吃半碗白飯」，並分享自身經驗提醒其他人不要過度忌口。

中午12時47分宜蘭近海規模3.8地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天中午12時47分，在宜蘭縣政府南方38.3公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.8地震，地震深度12.4公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。