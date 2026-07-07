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阿里山林鐵行動學校走進科工館 互動展示箱揭密鐵道技術
阿里山林鐵行動學校巡迴展今天在國立科學工藝博物館登場，以小職人任務為主題，帶領民眾透過互動體驗認識守護百年鐵道的幕後職人故事。林鐵及文資處周恆凱表示，今年透過創新的行動展示箱與情境任務，深化展覽的互動性與趣味。
林鐵及文資處推出阿里山林鐵行動學校巡迴展，首站選在科工館，展期至8月30日。現場透過路線地貼重現林鐵經典的螺旋形、之字形及U字形鐵道技術，並設置行動展示箱，以角色扮演方式介紹道班人員、站務人員及機務人員的日常工作，讓參觀民眾深入了解林鐵運行的幕後專業。
科工館館長李秀鳳表示，展覽串聯鐵道工程與文化保存，歡迎民眾至科工館四樓交通夢想廳參觀。此巡迴展後續將於9月5日至9月29日在隆田文化資產教育園區展出，並於10月4日至10月26日移師苗栗火車頭園區，持續推廣鐵道文化。
活動期間規劃親子繪本共讀、小職人手作體驗及林鐵鹿職人挑戰等活動。民眾可至林鐵及文資處官方粉絲頁查詢詳情，參與這場結合知識與趣味的文化資產探索之旅。
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