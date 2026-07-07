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癌症新藥多元基金執行率低 專家籲：早期肺癌術後標靶輔助治療應納入

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
台灣癌症基金會副執行張家崙認為，隨著篩檢讓更多患者在早期就被發現，建議將早期術後標靶輔助治療納入癌症新藥多元支持基金內，將有助於完善早期肺癌照護銜接。圖／台灣癌症基金會提供
台灣癌症基金會副執行張家崙認為，隨著篩檢讓更多患者在早期就被發現，建議將早期術後標靶輔助治療納入癌症新藥多元支持基金內，將有助於完善早期肺癌照護銜接。圖／台灣癌症基金會提供

癌症新藥多元支持基金上路後，已嘉惠逾3000位癌友，但整體執行率偏低，只有三成。台灣癌症基金會副執行張家崙指出，台癌定期盤點癌症新藥多元支持基金新藥收載進度，發現執行率不如預期，今年只有5月1日通過給付一項新藥用於非小細胞肺癌，但僅是在原本治療選項中新增一個品項，患者為同一群人，並無新增使用族群，盼政府了解執行率偏低原因，醫界、病團都願意協力改善。

呼應國家癌症治療三箭策略，肺癌的防治應聚焦「早期篩檢、精準醫療、早期治療」三大環節，張家崙指出，台灣有完整的肺癌篩檢策略，在國際上有目共睹，目前也持續提升篩檢覆蓋率與陽性追蹤率；在精準醫療方面，為順利銜接有助於降低早期肺癌復發風險的輔助治療，尤其針對病患占比最高的EGFR基因檢測，盼未來健保能納入給付，提升早期肺癌治療的完整性與可近性。

癌症早期治療以治癒為主要目標，適合納入癌症新藥多元支持基金給付。張家崙認為，基金設立之初，病團即期待以新藥、新適應症為主，而以往健保給付多聚焦在晚期轉移的癌症，但早期治療病人有痊癒的可能，長遠還能節省醫療資源，患者還能重返職場，為家庭及社會帶來貢獻。

以癌王肺癌為例，台灣的肺癌防治政策領先全球，期望達成期別翻轉（Stage shift）以改善肺癌存活率。篩檢政策有助進一步實現「診斷期別前移」，隨著早期肺癌患者比例逐步增加，也意味著後續診斷、治療與健保資源配置需求將同步成長。

國家應及早準備承接這些病人在確診後的完整照護需求，讓早期診斷出肺癌的病友能在治療黃金期獲得適切的治療支持，同步邁向「治療期別前移」真正落實早期發現、早期治療，發揮篩檢政策投資的最大效益，讓台灣在肺癌防治上建立從篩檢、診斷到治療全面期別前移的新典範。

國內有超過一半的肺腺癌患者帶有EGFR基因突變，其復發轉移風險是沒有基因突變者的1.3倍，但除1A期復發風險低於20%之外，1B期復發風險可達45%，第二期增加至62%，第三期更高達76%。

針對1B到3A期的EGFR基因突變患者，術後標靶輔助治療已被國際與本土治療指引列為建議首選治療方案，可降低5至8成復發及死亡風險，及76%的腦轉移風險。目前癌症新藥基金預算充足，醫界期盼健保能加速接軌國際指引，妥善配置資源，優化基金執行率，盡早將術後標靶輔助治療納入給付，讓癌友獲得最適切的治療。

張家崙認為，隨著篩檢讓更多患者在早期就被發現，若術後輔助治療仍需患者自費，恐使部分民眾產生錯誤認知，認為「那是不是晚一點發現比較好，反而治療還有健保給付」。因此，早期術後標靶輔助治療若納入多元支持基金內，將有助於完善早期肺癌照護銜接，並進一步強化民眾參與篩檢的誘因，讓篩檢政策的效益得以更充分發揮。

另外，與病團共同推動癌藥基金成立的立法委員劉建國也認為，現行基金預算已達百億規模，但資源配置仍有調整空間，應將肺癌早期治療納入支持範圍，除了有助降低復發機會及後續醫療支出，更重要的是幫助患者維持生活品質、順利重返職場，這也是政策推動的重要目標之一。

針對癌症新藥多元支持基金執行率偏低的情況，立委劉建國也在立院提出質詢。他表示，基金成立是為了增加癌症患者使用新藥的機會，減輕高額自費醫療衝擊家庭經濟，更希望讓國內癌症治療逐步接軌國際。

基金上路以來確實已陸續收載乳癌、肺癌、大腸癌、多發性骨髓瘤等多種癌別治療，但今年登載新藥明顯偏少，執行率不如預期，呼籲衛福部應進一步釐清制度推動上的阻礙與癥結，讓基金功能得以真正發揮。

張家崙也認為，政府可進一步檢視基金執行過程中關鍵瓶頸，並整合相關單位共同研擬改善機制，讓基金可以順行，而且基金財源來自於公務預算，若執行率長期偏低，外界難免憂心經費是否可能被收回，或影響下年度預算編列，都不是大家所樂見的。

劉建國則建議，未來癌症新藥多元支持基金藥物收載順序可以公開透明，每年盤點病人自費醫療的藥品需求列表，定期檢討優先順序與制度執行情形，讓癌症多元支持基金可以真正發揮支持照顧病人、減輕負擔的功能，也更具體落實賴清德總統的健康台灣政策方向。

立委劉建國認為，癌症新藥多元支持基金執行率偏低，衛福部應該了解其原因，未來藥物收載順序可以更公開透明，也應盤點醫療資源配置。圖／台灣癌症基金會提供
立委劉建國認為，癌症新藥多元支持基金執行率偏低，衛福部應該了解其原因，未來藥物收載順序可以更公開透明，也應盤點醫療資源配置。圖／台灣癌症基金會提供

肺癌 健保 癌症

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