不只受聖嬰影響 最新研究指海洋熱浪衝擊台灣漁業

最新研究顯示，西北太平洋海洋熱浪自1970年以來持續增強。這可能成為聖嬰現象外，另一種影響台灣的氣候型態，對台灣沿近海捕撈、養殖業與珊瑚礁生態形成更高風險。

美國加州大學爾灣分校與國立中央大學大氣科學系教授余進義團隊4日在《科學前沿》（ScienceAdvances）發布一篇研究，指出日本以東的西北太平洋，近年更常出現長達數季、甚至跨越多年的海洋熱浪。

研究指出，這個機制自1970年以來持續增強，代表在當前持續暖化下，海洋熱浪的發生將更頻繁、更持久且更嚴重。

台灣科技媒體中心邀請余進義說明研究內容。他解釋，過去常把海洋熱浪視為當地海洋與大氣條件造成的區域事件，本研究指出，西北太平洋海洋熱浪不只是太平洋內部的海洋現象，也是一種跨海盆的氣候現象，會受到遙遠北大西洋及大尺度大氣波動影響。

余進義進一步說明，夏季時高壓系統，使西北太平洋雲量減少、海洋吸收更多太陽輻射而維持高溫；夏季近乎停滯的大氣波動可同時使西北太平洋與北大西洋偏暖，北大西洋儲存的熱量再延續到冬、春季，藉大氣波動影響西北太平洋，使海洋熱浪持續更久。

余進義認為，這項研究顯示，未來台灣面對的極端天氣與氣候變化，可能不只受到聖嬰影響，也會受到北太平洋海洋熱浪，以及北大西洋海洋狀態的共同影響。

余進義說，雖然研究的核心區域在日本以東的西北太平洋，不是直接針對台灣近岸海域，但台灣受黑潮、季風與西北太平洋背景暖化影響，因此大尺度海洋熱浪會影響台灣周邊。近年台灣附近也觀察到海溫偏高、珊瑚白化風險上升與漁業資源分布改變等現象。

余進義說，珊瑚長時間處在高溫下容易白化，嚴重時會死亡，並影響依賴珊瑚礁的魚類與生態系。對漁業而言，高水溫會改變魚類適合棲息的海域，使部分魚種往較北或較深海域移動，也可能改變洄游時間、產卵環境、漁季與漁獲量。因此，長時間海洋熱浪對台灣沿近海捕撈、養殖業與珊瑚礁生態，都可能形成更高風險。