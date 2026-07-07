台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

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聯合新聞網／ 綜合報導
美國科技網紅大讚台灣行之有年的統一發票制度。聯合報系資料照
美國科技網紅大讚台灣行之有年的統一發票制度。聯合報系資料照

台灣行之有年的統一發票制度近日再度引發國際關注。美國科技圈知名內容創作者Aakash Gupta近日在社群平台X發文，介紹台灣透過「發票對獎」鼓勵民眾索取發票、提升稅務申報的做法，並指出這項制度後來也被多個國家借鏡，引發不少網友討論。

「1951年，台灣用一個成本低到足以讓全世界稅務機關汗顏的方法，成功解決了逃漏稅問題。」Aakash Gupta表示，1950年代初期，台灣仍以現金交易為主，許多商家若未開立收據，交易便難以留下紀錄，也增加稅務機關查核逃漏稅的難度。在此背景下，時任台灣省政府財政廳長任顯群推動將統一發票結合抽獎制度，自1951年起正式上路，希望藉由獎金誘因，提高民眾索取發票的意願。

他指出，當消費者主動索取發票時，每一筆交易就會留下紀錄，讓商家難以隱匿營業額。根據台灣財政相關史料，制度實施第一年，申報稅收由新台幣2900萬元增加至5100萬元，成長約75%。

Aakash Gupta認為，統一發票制度的核心特色，在於透過獎勵機制引導消費者主動索取發票，讓民眾成為交易紀錄的共同監督者，而非完全仰賴政府投入更多查核人力來防堵逃漏稅。

他指出，現行統一發票制度每兩個月開獎一次，最高獎項獎金達新台幣1,000萬元，每年獎金總額約新台幣70億元。相較於所帶來的稅務管理效益，這項成本相對有限，卻能促使全台約2,300萬名民眾參與監督交易流程，形同政府的「免費稽查員」。

此外，小額獎項可透過便利商店等兌獎管道領取，提升便利性與參與意願，使民眾在日常消費後仍保有索取發票與對獎的誘因，進而以較低成本提高稅務遵循程度，展現制度設計上的顯著成效。

他也提到，台灣的發票抽獎制度後來被希臘、義大利、葡萄牙及斯洛伐克等國參考，陸續推出收據或發票抽獎制度，希望藉此提高民眾索取消費憑證的意願，降低逃漏稅情形。

目前台灣統一發票每兩個月開獎一次，獎項包括特別獎1000萬元、特獎200萬元，以及頭獎20萬元，另設有二獎、三獎、四獎、五獎、六獎及雲端發票專屬獎等。中獎人可依獎別於指定期限內兌領獎金，其中200元、500元及1000元等小額獎項，可至四大超商、全聯、美廉社等代發獎單位兌領；較高額獎金則須至指定金融機構辦理。近年隨著電子發票普及，民眾也可透過載具儲存發票，免印紙本即可自動對獎、領獎，提升便利性。

台灣 統一發票 逃漏稅

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